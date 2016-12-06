پیشروی ارتش سوریه در حلب/عقب نشینی گروه های مسلح از «حلب قدیم»

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از پیشروی سریع ارتش سوریه در حلب در میان فروپاشی صفوف گروه های مسلح خبر داد.

شبکه المیادین اعلام کرد که در پی پیشروی چشمگیر ارتش سوریه، مساحت تحت سیطره گروه های مسلح در حلب به کمتر از ۱۰ کیلومتر مربع کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، گروه های مسلح با عقب نشینی کامل از حلب قدیم دچار فروپاشی شده و سلاح ها و تجهیزات خود را در این منطقه رها کردند. ارتش سوریه محلات الفرافره، کرم الجیل، باب الحدید و اغیور در حلب قدیم را آزاد کرد.

گروه های مسلح همچنین از مناطق اغیر، قسطل حرامی و دیگر مناطق در شمال قلعه حلب عقب نشینی کردند. فروپاشی گروه های مسلح در حلب قدیم پس از ورود ارتش سوریه به حی الشعار صورت می گیرد.

همچنین غیرنظامیان سوری با اتوبوس های ارتش سوریه از محلات حلب قدیم خارج شدند.

شبکه المیادین همچنین از تصمیم دسته جمعی گروه های مسلح در شرق حلب برای درخواست از نمایندگان خود در ترکیه به منظور مذاکره با ارتش سوریه برای خروج آنها از محلات شرقی حلب خبر داد.