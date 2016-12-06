آمریکا خواستار همکاری روسیه با ناتو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا از مقامات روسیه خواست تا برای اجرای مفاد پیمان «مینسک» که با هدف حل و فصل بحران اوکراین منعقد شد،‌ با ناتو همکاری نمایند.

گفتنی است که از ماه آوریل ۲۰۱۴ که مقامات «کی یِف» عملیات نظامی خود را علیه شبه نظامیان استقلال طلب منطقه «دانباس» آغاز نمودند،‌ استانهای شرقی کشور اوکراین دستخوش ناآرامی و اغتشاش شدند.

در ماه فوریه ۲۰۱۵،‌ دو طرف این درگیری پس از برگزاری جلسات گفتگو به میانجیگیری رهبران روسیه،‌ فرانسه، آلمان و اوکراین- که اصطلاحاً «هیأت نرماندی» خوانده می شد- در «مینسک» پایتخت بلاروس به یک پیمان آتش بس دست یافتند.

این پیمان بر برقراری یک آتش بس کامل میان دو طرف،‌ خروج تسلیحات از خطوط تماس در اوکراین شرقی، تبادل کامل زندانیان و اصلاحات قانون اساسی که به مردم دو جمهوری خودخوانده «دانتسک» و «لوگانسک»‌ وضعیت ویژه ای می بخشد، تصریح می کند.

با این حال، طرفهای درگیر به طور مداوم یکدیگر را به نقض این پیمان محکوم کرده اند.

جان کری اظهار داشت که «بار دیگر از روسیه می خواهم که با ما برای اجرای کامل پیمان مینسک همکاری کند».

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که انتظار دارد اعضای ناتو در نشست روز چهارشنبه حمایت خود از اوکراین را بار دیگر اعلام نمایند.