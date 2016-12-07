سهم ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تنی ایران از بازار مرغ خلیج فارس و روسیه

محمدعلی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالانه دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن مرغ گوشتی در کشور تولید میشود که ظرفیت تولید اسمی مرغداریهای کشور بیش از سه میلیون ۴۰۰ هزار تن است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با اشاره به تولید سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه در کشور گفت: ۲۳ هزار تولیدکننده اکنون در بیش از دو هزار و ۳۰۰ مرغداری سنتی وصنعتی کشور این جوجه یکروزه را تولید میکنند.
کمالی گفت: در بازارهای منطقه از رقیبی همچون ترکیه و برزیل نباید غافل شویم چراکه صادرکنندگان این کشورها درسالهای اخیر با درک وشناخت درست از نیاز مصرفکنندگان کشورهای حوزه خلیجفارس وروسیه، مرغ را به وزنهای دلخواه آنان و حتی پایینتر از قیمتهای صادرکنندگان ما عرضه میکنند.
کمالی اظهار داشت: در کشورهای حوزه خلیجفارس بازار بسیار خاص است، درصورتیکه تمایل بیشتر مصرفکنندگان در این منطقه به مرغهای با وزن ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ گرمی است
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور اضافه کرد: باوجود توانمندیهای بالای تولیدکنندگان طیور ایران، صادرکنندگان ما نیز باید به استانداردهای لازم ونیاز بازار کشورهای هدف توجه خاص داشته باشند.
وی با تأکید بااینکه تولیدکنندگان بخش طیور کشور باید با حمایتهای صادراتی بیشتر در بازارهای کشورهای منطقه حضورداشته باشند، ادامه داد: خوشبختانه اکنون به لحاظ گرایش مذهبی ونیز سلامت مرغ تولیدکنندگان ایرانی، کشورهای عراق، افغانستان و درصد بسیار کمی از کشورهای حوزه خلیجفارس تمایل به مصرف مرغهای ایران هستند.
کمالی بابیان اینکه همزمان ذخیره استراتژیک مرغ در کشور نیز خوب وانجام میشود گفت: امیدواریم که مرغ گران نشود و روند قیمت یکروند ثابت ودرحد قیمت فعلی باقی بماند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با اشاره به اینکه تولید گوشت مرغ در کشور اکنون خوب وبه لحاظ تولید وتامین نیاز کشور هیچ مشکل وکمبودی وجود ندارد، اضافه کرد: نوسانات قیمت مرغ در کشور همیشه بوده و این روند به علت برخی مناسبتهای خاص سال مربوط است.
کمالی بابیان اینکه به دنبال اجرای طرحی برای کاهش سن و وزن مرغهای تولیدی هستیم، اضافه کرد: اجرای این طرح مهم وزیربنایی کمک زیادی به درخواست بازارهای مصرف داخلی و حتی خارج از کشور خواهد کرد.
وی در خصوص وجود آنتیبیوتیک در مرغهای تولیدی مرغداری کشور افزود: در حال حاضر ادامهدار بودن این وضعیت به درخواست بازار ومصرف کننده است که زمانی که مردم خواهان مصرف نکردن مرغهای بدون آنتیبیوتیک باشند، تولیدکننده نیاز به سمت تولید مرغهای بدون آنتیبیوتیک اقدام خواهد کرد.
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