۸۱ تیم انتظامی کرمانشاه در طرح زمستانه حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان الهی امروز چهارشنبه در مراسم رژه خودرویی دستگاه‌های شرکت کننده در طرح زمستانه اظهار داشت: در سنوات اخیر با توجه به اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی که در حوزه ترافیک صورت گرفته شاهد تغیرات مثبت هستیم اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی با اشاره به اینک حوادث ناگوار رانندگی خسارات مالی برای دولت و نظام و خانواده‌ها به بار می آورد، گفت: خسارات معنوی نیز با فوت شدن و از دست دادن عضوی از خانواده در پی حادثه رانندگی ایجاد می شود و اگر حتی از یک مورد تصادف پیشگیری کنیم کار با ارزشی انجام شده است.

سردار امان الهی با اشاره به اینکه طرح زمستانه پلیس از امروز با مشارکت دستگاه های متولی و مسئول در حوزه حمل و نقل و ترافیک شروع شده است، افزود: امیدواریم همکاران در کنار سایر دستگاه ها خدمات شایسته ای را به مردم استان ارائه دهند تا کمترین اتفاق و حوادث را در حوزه رانندگی ببینیم.

وی با تاکید بر نقش مردم و رانندگان در پیشگیری از حوادث رانندگی گفت: با توجه به شروع فصل سرما و بارندگی و لغزندگی جاده ها بویژه در نقاط سردسیر از عموم مردم و رانندگان تقاضا داریم که همکاری لازم را به عمل آورند تا برای خود و دیگران حوادث ناگوار ایجاد نکنند.

وی از حضور ۸۱ تیم در حورزه انتظامی و پلیس در طرح زمستانه خبر داد و گفت: در گردنه های سرسیر و برفگیر عوامل پلیس راه مستقر خواهند شد.