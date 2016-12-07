به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی، علیرضا مرادی اظهار کرد: نظارت کارشناسان و ناظران فنی در سه مرحله قبل از اجرای طرح، حین اجرا و خرید تجهیزات و پس از اجرای طرح انجام میشود که علاوه بر امکانسنجی و اجرای طرح نظارتی سبب هدایت مجریان طرحهای اشتغال و زمینهسازی ایجاد شبکههای کسبوکار طرحها میشود.
وی بابیان اینکه کمیته امداد بهمنظور اجرای موفق طرحهای اشتغال، نظارت و بازرسیهای دورهای و مستمر از طرحهای اشتغال این نهاد را انجام میدهد، افزود: نظارت کارشناسان و ناظران فنی در سه مرحله قبل از اجرای طرح، حین اجرا و خرید تجهیزات و پس از اجرای طرح انجام میشود.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان شمالی تصریح کرد: نظارتهای مستمر و دورهای علاوه بر امکانسنجی و اجرای طرح نظارتی، راهنمایی مجری و هدایت طرحهای اشتغال را به دنبال دارد.
مرادی با اشاره به اینکه بازرسی از طرحهای اشتغال توسط متخصصان رشتههای شغلی مختلف انجام میشود، بیان داشت: بازرسی توسط متخصصان سبب اجرای موفق طرحها و همچنین ارائه مشاورههای اصولی به مددجویان باعث پایداری طرحهای اشتغال میشود.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان با اشاره به انجام بیش از هفت هزار مورد نظارت از طرحهای اشتغال در این استان گفت: هماکنون بیش از نه هزار طرح اشتغال تحت نظارت کمیته امداد خراسان شمالی قرار دارند.
مرادی بابیان اینکه مدل کارآفرینی و ایجاد اشتغال در کمیته امداد استاندارد خاصی پیداکرده است، افزود: ایجاد شغل در این نهاد صرفاً به پرداخت تسهیلات خلاصه نمیشود بلکه فرایند خاصی را دنبال میکند که منابع مالی یکی از آیتمهای آن است.
وی بابیان اینکه کمیته امداد در روستاها و شهرهای استان در حوزه اشتغالزایی توفیقات خوبی داشته است، یادآور شد: یکی از فاکتورهای مهم در توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت موفق عمل کردن طرحهای اشتغال و پایداری آنها است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان شمالی گفت: طی هفت ماه نخست امسال بیش از ۶۰۶ فرصت شغلی برای مددجویان مستعد تحت حمایتش در حوزههای کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنایعدستی، فعالیتهای صنعتی و خدمات ایجاد کرده است که از مجموع طرحهای اجراشده ۵۶ طرح کشاورزی، ۲۶۹ دامپروری، ۳۰ طرح صنایعدستی، ۶۰ صنعتی و معدنی و ۱۹۱ طرح خدماتی است.
مرادی اظهار کرد: برای اجرای این طرحها حدود ۸۴ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به مددجویان پرداختشده است که بیش از ۲۵ میلیارد ریال آن از محل منابع امداد، بیش از ۵۱ میلیارد ریال آن از محل منابع قرضالحسنه بانکها، بیش از دو میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی و بیش از پنج میلیارد ریال هم بهصورت تلفیقی اجرایی شده است.
وی بیان داشت: امسال ۳۰ طرح تبدیلی و تکمیلی برای کارآفرینان این نهاد اجراشده است که بهطور میانگین برای هر طرح بیش از ۲۳۰ میلیون ریال تسهیلات پرداختشده است.
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