به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام شوزب شیری در پنجاه وچهارمین همایش استانی جایزه بنیاد البرز در سخنانی با اشاره به توجه ویژه خداوند به افرادی که اموال خود را وقف می کنند اظهار داشت: نام نیک و اموال شخص واقف تا روز قیامت باقی می ماند و همواره از آن یاد می شود.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) در سخنانی عنوان کرد: خداوند وقتی بخواهد بنده ای را تکریم کند به او قلب مهربانی عطا می کند.

مدیر کل بازرسی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید بر اینکه جهاد در راه خدا موجب می شود که خداوند توفیقات خاصی به انسان عطا کند عنوان کرد: اوقاف و امور خیریه، سازمانی بوده که امانتدار هزاران وقف است.

حجت الاسلام شیری وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه را در قالب سه حوزه قرآن، امامزادگان و وقف عنوان کرد و گفت: دو هزار و ۵۰۰ آیه از آیات قرآن کریم در رابطه با قیامت و برزخ بوده و واقفان خیراندیش از جمله کسانی هستند که قبل از مرگ اموال خود را به توشه برای آخرت تبدیل می کنند.

وی با اشاره به اینکه خداوند به پیامبر می فرماید که به همه بندگان بگو که نماز بخوانند و اموال خود را انفاق کنند گفت: در استان لرستان واقفان بزرگی داریم و باید دیگران را نیز راهنمایی و تشویق کرد که اقدام به این کار خیر کنند.

مدیر کل بازرسی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید بر اینکه خداوند بندگانی دارد که به واسطه آبروی آنها بلاها را از دیگر انسان ها دور می کند گفت: باید با برگزاری برنامه ها، همایش ها و ... زمینه ترویج فرهنگ وقف در جامعه فراهم شود.

حجت الاسلام شیری تصریح کرد: هرکسی هر کار خیری انجام دهد تا هفت آسمان مخابره می شود.

حجت الاسلام مرتضی خاکباز مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان نیز در این همایش در سخنانی با تاکید بر اینکه اولویت های این اداره کل بر چهار محور توجه به بقاع متبرکه، موقوفات، اماکن مذهبی و اجرای کارهای فرهنگی است اظهار داشت: وقف اقدامی برای مبارزه با جهل، نادانی و برای محرومیت زدایی است.

وی بر ضرورت برنامه ریزی برای ایجاد وقف های جدید در استان لرستان تاکید کرد و گفت: در این راستا باید وقف نامه ها توسط واقفان تنظیم شود تا قابل واگذاری و فروش نباشند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان یکی از اقدامات این اداره کل را «پلاک کوبی» موقوفات به نام واقفان عنوان کرد.