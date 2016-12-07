پژوهشگران و ایده پردازان برتر گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کل استانی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان گلستان، ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران، فناوران و ایده پردازان برتر استان گلستان، اظهار کرد: برگزاری جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری باعث شناخت و ارتباط بیشتر پژوهشگران با یکدیگر می شود.

علی نجفی نژاد افزود: شبکه سازی و ساختار سازمان یافته میان دانشگاه، صنعت و دستگاه اجرایی ضرورت دارد.

وی خاطر نشان کرد: مدون نبودن برنامه های پژوهشی بعد از برگزاری هفته پژوهش و فناوری موجب می شود، نتایج این هفته دچار فراموشی شوند.

وی یادآور شد: طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این پس مرکز نوآوری در دانشگاه‌ها ایجاد می شود تا شاهد پیوند خوبی میان پژوهشها و نوآوری‌ها باشیم.

رییس مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری گلستان در این مراسم گفت: هفته پژوهش و فناوری فرصت مناسبی بود که ظرفیت پژوهشی استان سنجیده شود.

ابراهیم قدمنان افزود: از همه دست اندرکاران برگزاری هفته پژوهش به ویژه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که زحمات بسیاری را در برپایی شانزدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری برعهده داشتند، تشکرمی کنم و امیدوارم سال بعد،‌ دانشگاه‌های استان در این هفته بیش از پیش فعال باشند.

در ادامه دبیر کمیته اجرایی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان گلستان هم گزارشی درباره برنامه های این هفته اراده کرد و گفت: هفته پژوهش و فناوری با اهداف تشویق و تقدیر از پژوهشگران برتر، ارزیابی عملکرد فعالیت‌های پژوهشی و فناوری با اهداف تشویق و تقدیر از پژوهشگران برتر، ارزیابی عملکرد فعالیت‌های پژوهشی و فناوری یکساله و... برگزار شد.

محمد هادی معیری افزود: یک کارگروه پژوهشگران، ایده پردازان و دانش آموزان برتر ذیل این ستاد تشکیل شد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیان کرد: برنامه های مختلفی در این هفته برگزار شد که از جمله می توان به جشنواره ایده های برتر، جشنواره جابربن حیان، کارگاه‌ها و سخنرانی های مختلف علمی ،پژوهشی و... اشاره کرد.

شایان ذکر است در این برنامه از ایده پردازان برتر استان شامل سید علی اکبر هدایتی، آسیه نژاد طاهری و حسن جعفری تجلیل شد. همچنین در بخش پژوهشگران برتر و در گروه علمی پزشکی و پیراپزشکی از مجید شهبازی، وحید خوری و یعقوب یزدانی، در گروه کشاورزی و منابع طبیعی از سید مهدی جعفری، بهنام کامکار، علیرضا صابری، علیرضا کیانی و محمدرضا شهرکی، در گروه علوم پایه علی اکبر هدایتی، علی اکبر دهنوخلجی و منصوره قبادی پور، در گروه علوم انسانی دکتر حیدر مختاری و مهندس علیرضا حصاری نوری، در گروه فناوران برتر شرکت زیست فرآیند تولید پایدار و شرکت واپایش صنعت گلستان، در گروه ایده پردازان برتر، دکتر سید علی اکبر هدایتی، آسیه نژاد طاهری، مهندی ایمان عباسی، جاوید قرخلو، مرجام محمدزاده، وحیده پیام نور، جواد حلیمی، سکینه علی جان پور، ابوالفضل پاکدامن، سمانه حاجی حسینی و ایوب مدرسی، در گروه دانش آموزان برتر استان، فاطمه جهان تیغ، مهدیه احمدی، سحر دولتخواه و هانیه سلاق، یگانه متین، ایمان هوزیانی و زهرا آذریان، فاطمه نیک منش، مائده مهقانی جز رتبه های برتر شناخته شدند.