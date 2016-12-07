مدیریت شهری قزوین پاسخگوی تامین هزینه های پارک ملی باراجین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی ظهر چهارشنبه در جلسه با اعضای کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی که در سالن اجتماعات مفاخر شهرداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر پارک باراجین فراتر از محدوده استانی ظاهر شده است و بسیاری از افراد از استانهای دیگر کشور از این مجموعه استفاده می کنند.

وی افزود: این پارک یک هزار و ۴۰۰ هکتاری با دسترسی آسان توانسته است بخش زیادی از نیاز شهروندان قزوین و استان های همجوار به فضای تفریحی و رفاهی را تامین کند از این رو نیاز است تا برای تامین هزینه های این پارک ملی ردیف بودجه مشخصی تعیین شود.

شهردار قزوین خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات به عمل آمده در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از بهره برداران از این فضای تفریحی از استان های همجوار هستند.

نصرتی افزود: در سفر ریاست محترم جمهور به استان قزوین ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای انجام فازهای توسعه این پارک اختصاص داده شده است که در مقابل طرح های توسعه و برنامه های پیش بینی شده برای این پارک واقعا اعتبار ناچیزی است.

وی تصریح کرد: مدیریت شهری قزوین تا کنون بخش زیادی از هزینه های این پارک را متقبل شده است اما واقعا از این پس ما پاسخگوی هزینه های آن نخواهیم بود و امیدواریم کمیسیون محترم عمرانی مجلس در این باره مساعدت لازم را با استان قزوین داشته باشند.

طرح جامع شهری قزوین بدون نظر شورای شهر به تصویب رسید

شهردار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود طرح جامع شهری قزوین را دارای محدودیت های فراوان دانست و عنوان کرد: طرح جامع شهر قزوین سال گذشته به تصویب رسید، بدون این که شورای شهر قزوین این طرح را تایید نماید.

نصرتی بیان کرد: سومین طرح جامع شهری قزوین ۲۵ سال قبل به تصویب رسیده بود در حالی که چهارمین طرح که سال گذشته به تصویب رسید حتی به نسبت طرح قبلی دارای محدودیت های فراوانی است.

وی اظهار کرد: طبق روال گذشته طرح های جامع شهرها در مرحله نخست باید به تایید شورای شهر آن استان برسد و سپس در شورای عالی به تصویب برسد در حالی که بدون هماهنگی و تایید شورای شهر قزوین طرحی به تصویب رسیده است که بسیار محدود کننده و سبب نگرانی مدیران شهری در قزوین شده است.

لوله انتقال نفت شمال کشور خطری بزرگ برای ساکنین قزوین

شهردار قزوین از خطر بزرگ لوله انتقال نفت شمال کشور برای شهروندان قزوین خبر داد وبیان کرد: زمانی این لوله انتقال در خارج از شهر قزوین قرار داشت اما با توسعه شهر اکنون این لوله انتقال از میان شهر عبور کرده است.

نصرتی خاطر نشان کرد: در سفر اول هیئت دولت به استان ها مصوب شده که تصمیم قطعی برای انتقال این لوله انتقال نفت گرفته شود اما تاکنون هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر عمر این لوله سپری شده است و در صورت کوچکترین حادثه ای می تواند فاجعه ای بزرگ برای استان ایجاد کند.

شهردار قزوین همچنان بیان کرد: درخواست ما انتقال سریع این لوله انتقال نفت است و امیدواریم با توجه کمیسیون محترم عمرانی مجلس در این باره تعیین و تکلیف شود.