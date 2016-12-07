تابلوی بنگاههای کوچک فناوری اطلاعات در فرابورس نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر علی سعادت جزئیات چهارمین نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا را تشریح کرد.

۱۰ شرکت برتر دنیا در حوزه فناوری اطلاعات فعالند

وی با اشاره به مواردی از جمله افزایش سهم فناوری اطلاعات نسبت به فناوری ارتباطات در بازار کشور، تامین منابع مالی بنگاههای کوچک (SME) در بازار فرابورس و رفع موانع صادرات نرم افزار که در این نشست مطرح شد، گفت: در سال ۲۰۱۶ اندازه بازار صنعت فاوا ۳.۸ هزار میلیارد دلار اعلام شده که متاسفانه منطقه خاورمیانه در آمارها لحاظ نشده است.

سعادت ادامه داد: این درحالی است که در سال ۲۰۱۶ کل تولیدات نفت و مشتقات آن بالغ بر ۳۵ میلیارد بشکه اعلام شده که درآمد کلی آن با احتساب قیمتهای جهانی حدود ۱.۷ هزار میلیارد دلار می شود و این کمتر از نصف درآمد شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیاست.

وی آماری از استاندارد جهانی سهم فناوری اطلاعات نسبت به فناوری ارتباطات ارائه کرد و افزود: فناوری اطلاعات و ارتباطات به رغم اینکه قابل تفکیک از یکدیگر نیستند، اما نسبت این دو در بازار آمریکا ۷۰ به ۳۰ به نفع فناوری اطلاعات (IT) است. شاهد این ادعا نیز ۱۰ شرکت برتر دنیا است که همه در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می کنند. در استانداردهای جهانی این رقم ۶۰ به ۴۰ به نفع IT است.

سعادت با بیان اینکه در کشور ما طبق آمارهای وزارتخانه این نسبت ۲۰ به ۸۰ به نفع CT یا فناوری ارتباطات است خاطرنشان کرد: در این شرایط باید علاوه بر توجه به فناوری ارتباطات، توجه به فناوری اطلاعات (IT) را ۶ برابر کنیم تا به استانداردهای جهانی در تقسیم نسبت این دو مقوله برسیم. براین اساس از وزیر ارتباطات می خواهیم که همانطور که در هفته جلسه ای برای ارائه آخرین گزارشهای شبکه ملی اطلاعات برگزار می کند برای ۶ برابر کردن سهم فناوری اطلاعات نیز وقت و جلسه بگذارد.

تابلو شرکتهای SME حوزه فاوا در فرابورس راه اندازی شد

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، با اعلام اینکه طی تعامل با شرکت فرابورس، تابلوی جدیدی با عنوان SME حوزه فاوا ایجاد شده است افزود: در دنیا یکی از عوامل اصلی رشد صنعت ICT بازار بورس است. متاسفانه در کشورمان شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که اغلب هم جزء SME ها هستند، به سختی می توانستند به بازار بورس راه یابند. اما اکنون با همکاری صورت گرفته میان صندوق تحقیقات صنایع الکترونیک و فرابورس با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مصوب شد تا شرکت فرابورس، تابلوی جدیدی به نام شرکتهای SME ها ایجاد کند که مطابقت بسیاری با قالب شرکتهای IT دارد تا بتوانند خیلی سریع از طریق فروش سهام تامین سرمایه کنند.

سعادت به مزایای ایجاد تابلوی جدید اشاره کرد و افزود: در تابلوهای موجود معمولا هر شرکت باید سابقه سه ساله سودآور، شفاف و روشن تحویل دهد که به هیچ عنوان نباید ضررده باشد. اما در این امکان جدید شرکتهای SME می توانند تنها با یک سال سابقه فعالیت که حتی می تواند این سابقه روی اظهار نامه متضرر باشد، برای ورود به بازار فرابورس تقاضا بدهد.

اپلیکیشن ها موانع صادرات نرم افزار را برداشتند

وی در مورد رفع موانع صادرات نرم افزار نیز به شبکه توزیع بین المللی اشاره کرد و افزود: شبکه های توزیع بین المللی موضوع توزیع نرم افزارها به خصوص اپلیکیشن های موبایل را ساده کردند. به نحوی که هر برنامه نویسی می تواند برنامه و APP خود را در اپ استورهای جهانی به فروش برساند. این درحالی است که تا پیش از این روشهای سنتی مانند گذر از گمرک یا مجوزهای صدور نرم افزار، مانع صادراتی محسوب می شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با تاکید بر ایجاد مشوق های تولید نرم افزار در کشور گفت: برای حمایت از تولید نرم افزار باید مشوقهای تولید مانند معافیتهای مالیاتی در نظر بگیریم تا جوانان به این حوزه علاقه مند شوند.

وی به شرکتهایی که اخیرا در امر واردات تجهیزات شبکه با مشکلاتی مواجه شده بودند نیز خبر داد: طی صحبت های صورت گرفته، علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات، قول پیگیری جدی این مساله را داده اند.