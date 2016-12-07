جوان نوشت: بنا به تأکید سردار هادیانفر تاکنون ۳ هزار و ۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی شناسایی شدهاند. در داخل و خارج ۲۴۸ پرونده قضایی تشکیل و ۱۸۴ نفر دستگیر شدهاند و پولها بلوکه شده است. با وجود این اما همچنان سایتها و کانالهای قماربازی فعالند؛ چراکه بنا به تعبیر رئیس پلیس فتا بانکها هم با قماربازها همکاری میکنند و به آنها درگاه میدهند و ارائه درگاههای بانکی نظاممند نیست.
رهاشدگی فضای مجازی و انفعال مسئولان در ساماندهی این فضا موجب شده تا هر روز با آسیبهای تازهای در این فضا مواجه شویم؛ قمارخانههای آنلاین و باخت هزاران میلیاردی جوانان در این قمارخانهها موضوعی است که کمتر از یک ماه پیش برای نخستین بار در روزنامه «جوان» رسانهای شد و با تماس و تشکر پلیس امنیت کشور همراه بود. با وجود این، اما همچنان اقدامات شورای عالی فضای مجازی در این حوزه چندان ملموس نیست و همین مسئله موجب شده تا پروندههای مجرمانه در فضای مجازی رشد قابل تأملی را تجربه کند.
کلاهبرداری بیدردسر
هنگامی که کاربر عضو سایتهای قمار میشود با دریافت رمز عبور و کد ویژه با سایر کاربران آنلاین، بازی را شروع میکند. البته باید گفت که هویت هیچکدام از این افراد مشخص نیست. کاربران و اعضای این سایتها برای ورود به بازیهای قمار با وارد کردن شماره کارت و رمز دوم اینترنتیشان مبلغی را تعیین میکنند و واریز و پرداخت پول بازیکنان، هنگام برد و باختشان به صورت خودکار در حسابهای بانکی انجام میشود. از سوی دیگر ممکن است به واسطه این بازیهای قمار از حساب بانکی افراد کلاهبرداری شود، زیرا مسئولان این دسته از سایتها به راحتی به حساب اینترنتی بانکی اعضا دسترسی دارند. این راهکار ساده و بیدردسر کلاهبرداری هم موجب شده تا هر روز سایتهای تازهای در حوزه قمار آنلاین سر و کلهشان در فضای مجازی پیدا شود.
آقای الف.ب یکی از قربانیان این سایتها میگوید: «در هر دستی که بازیکنان بازی میکنند، ٢ درصد از کل پولی که شرطبندی میشود به حساب صاحب سایت میرود. مثلاً در یک دست که ۳۰ میلیون تومان پول وسط باشد، ۶۰۰ هزار تومان به حساب صاحب سایت میرود. این در حالی است که هر دست بازی شاید کمتر از یک دقیقه طول بکشد و این فقط مربوط به یک میز است. بعضی از سایتها بالای ۳۰، ۴۰ میز فعال دارند.»
۶۶ درصد جرائم در تلگرام اتفاق میافتد
سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتا در اینباره میگوید: از ۱۵۲پیامرسان در دنیا ۵۲ پیامرسان در کشور فعال است که براساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰ مورد از این پیامرسانها مسدود شوند. امروز در شبکههای اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶ درصد جرائم در تلگرام اتفاق میافتد، ۲۰ درصد هم در اینستاگرام و در واتساپ کمتر از ۲ درصد جرائم داریم.
وی برخلاف نگاه دولت و شورای عالی فضای مجازی معتقد است باید سرور دسترسی در اختیار ما باشد در حالی که سرور تلگرام و واتساپ و اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلی به دسترسی دادن به ایران ندارند.
هادیانفر تأکید میکند: در شورای عالی فضای مجازی به آنها فرصت دادهایم که امیدواریم تا سال آینده از ظرفیتهای بومی خودمان استفاده کنیم.
وی با اشاره به انهدام یک باند قماربازی آنلاین که ۲۳ میلیارد تومان کلاهبرداری و قماربازی داشت از شناسایی ۳ هزار و ۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی خبر میدهد و میافزاید: در داخل و خارج ۲۴۸ پرونده قضایی تشکیل شده است و ۱۸۴ نفر دستگیر شدهاند و پولها بلوکه شده است.
هادیانفر تأکید میکند: رسانه باید با پلیس فتا بیشتر همکاری کند. باید بررسی شود که بانکها چرا به قماربازها درگاه میدهند. نامه زدهایم که درگاههای اینترنتی نظاممند شود.
ساماندهی ۲۰ میلیون سیمکارت از ۱۶۰ میلیون
وی درباره مصوبه جدید دولت برای کانالهای بیش از ۵ هزار نفر نیز میگوید: وزارت ارشاد باید کانال هایی که بیش از ۵ هزار عضو دارد را ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تأسیس کرده فعال شود.
به گفته رئیس پلیس فتا، دریافت مجوز کانالهای بیش از ۵ هزار عضو مصوبه دولت نیست. وزارت ارشاد باید کانالهایی را که بیش از ۵ هزار عضو دارد، ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تأسیس کرده فعال شود. در این راستا ادمین هر کانال باید خودش را معرفی کند که احصای هویت شود.
وی درباره وضعیت سیمکارتهای فعال و آشفتهبازار بهوجود آمده در این حوزه هم اینگونه توضیح میدهد: در کشور بیش از ۱۶۰ میلیون سیمکارت داریم ۳۰ میلیون یا تشابه اسمی دارند یا مجهولالهویه است، ۲۰ میلیون سیمکارت ساماندهی شده و ۱۰ میلیون سیمکارت در حال بررسی است. واگذاری تعداد زیادی سیمکارت از طرف اپراتورها به یک نفر و فعالسازی آنها تخلف است و باید با آن برخورد شود.
احتمال همکاری کارمندان بانک خصوصی با هکر ۸۰۰ مشتری
بنا به تأکید هادیانفر در ادامه مصوبه شورای عالی، وزارت ارشاد ضوابطی را برای فعالیت کانالها ایجاد کند. در این مصوبه مقرر شده پلیس فتا با نگرش جرائم اقتصادی و اجتماعی در این زمینه ورود کند.
وی میافزاید: طرحهای پلیس فتا در سراسر کشور انجام میشود و ضمانت اجرایی این طرح باید تضمین شود. افرادی که درآمد زیادی کسب میکنند، حتماً باید ثبتنام کنند. طبیعی است براساس ضوابطی که وزارت ارشاد تدوین کرده ما باید با افرادی که ثبتنام نمیکنند، برخورد کنیم.
به گفته وی کانالها و تلگرام در رصد پلیس فتاست و با همکاریای که با تلگرام و سرورهای آن داریم فعالیت کانالهای مجرم فیلتر میشود. رئیس پلیس فتا میافزاید: امسال ۶۰ درصد جرائم فضای مجازی به برداشتهای غیرمجاز برمیگردد و بیش از ۸۶ درصد از این پروندهها به نتیجه رسیده است. آخرین پرونده در تهران بوده که هکر اطلاعات بانکی ۸۰۰ مشتری بانک را هک کرده بود. بانک خصوصی بود و فعلاً در حال بررسی هستیم که آیا کارمندان بانک با آنها همکاری داشتند یا نه؟
نظر شما