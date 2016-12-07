سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲+۲ است/ پرسپولیس در پلی آف؟

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جدولی که سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از تعداد سهمیه های کشورهای آسیایی در لیگ قهرمانان آسیا منتشر کرده است، میزان سهمیه ایران ۲+۲ عنوان شده که در اینصورت تغییراتی در نحوه ورود پرسپولیس به مسابقات اعمال خواهد شد.

در کشورهای غرب آسیا عربستان و امارات با ۱+۳ سهمیه در صدر هستند و ایران و قطر با ۲+۲ در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. در شرق آسیا هم ژاپن و کره جنوبی سهمیه ای مشابه به امارات و عربستان دارند.

در جدول کنفدراسیون فوتبال آسیا، بعد از ایران، قطر و ازبکستان، کشور عراق قرار دارد که یک سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلی آف دارد ولی در پایین جدول عنوان شده که عراق نتوانسته معیارهای AFC را برآورده کند.

پیش از این مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته بود سهمیه ایران قطعا ۱+۳ است. غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ هم عنوان کرده بود سهمیه یکی از کشورهای پایینتر از ایران (کویت یا عراق) به ایران تعلق می گیرد و ایران با ۱+۳ سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهد یافت.

اگر سهمیه ایران ۲+۲ باشد، تیم فوتبال پرسپولیس باید همانند استقلال به جای مرحله گروهی، ابتدا در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا حضور یابد؛ در غیر اینصورت پرسپولیس در مرحله گروهی کارش را شروع می کند.