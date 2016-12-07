ارتش سوریه بر منطقه «باب النیرب»حلب مسلط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، پیشروی نیروهای ارتش سوریه در جریان درگیری با گروه های مسلح و تروریستی در شرق شهر حلب همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، نیروهای ارتش سوریه در ادامه دستاوردهای خود بر مناطقی در «حلب القدیمه» از بیمارستان چشم پزشکی به سمت «القلعه غربا» مسلط شدند.

منطقه «الشیخ لطفی» و بخش هایی از محله «المرجه» در شرق حلب نیز به کنترل نیروهای ارتش سوریه درآمد.

نیروهای ارتش سوریه همچنین منطقه «باب النیرب» واقع در جنوب غرب قلعه حلب را از چنگ گروه های مسلح خارج کردند و بر آن مسلط شدند. نیروهای سوری سپس به سمت خود قلعه پیشروی کردند و با نیروهای خودی روبرو شدند.

نیروهای سوری از دروازه اصلی وارد این قلعه شدند؛ ارتش سوریه در صورت ورود به قلعه حلب، احتمالا این امکان را خواهد داشت که بر مرکز شهر مسلط گردد.

پیش از این مناطق «باب الحدید»، خیابان «باب النصر»، «جاده الخندق»، «الحمیدیه»، «قاضی عسکر»، خیابان «نور الدین الزنکی»، «المشاطیه» و «کرم الجبل» در شرق حلب توسط نیروهای سوریه آزاده شده بودند و گروه های مسلح نیز از این مناطق فرار کردند.

در همین راستا گروه های مسلح با فرار از مناطق فوق الذکر به سمت الکلاسه، بستان القصر، الأنصاری، المشهد، السکری، الصالحین، کرم الدعدع و النزهه در صدد استقرار در الشیخ سعید هستند.

از سوی دیگر گروه های مسلح نیز برای جبران شکست های خود قلعه حلب را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

گفتنی است، نیروهای ارتش سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ منطقه جدید را در شرق حلب آزاد کردند و تاکنون بر ۷۸ درصد از اراضی واقع در شرق این مسلط شده اند.

نیروهای ارتش سوریه بر منطقه «قصر العدل القدیم» واقع در جنوب قلعه حلب مسلط شدند.