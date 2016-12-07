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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۵

داورزنی عضو کمیسیون مالی و دارایی فدراسیون جهانی والیبال شد

داورزنی عضو کمیسیون مالی و دارایی فدراسیون جهانی والیبال شد

رئیس فدراسیون والیبال ایران به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مالی و دارایی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال ایران، نشست هیات رئیسه فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) از روز گذشته (سه شنبه) آغاز شد و امروز به پایان می رسد.

ضمن گزارش عملکرد هشت سال گذشته فدراسیون جهانی والیبال، انتخاب روسای کمیته های مختلف FIVB همچنین اعضای آن مانند کمیسیون های پزشکی، والیبال ساحلی، داوری، پیشرفت و توسعه و کمیته های اجرایی از جمله برنامه های این اجلاس هستند.

دکتر محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران و عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی که در این اجلاس حضور دارد، امروز به عنوان عضو جدید کمیسیون مالی و دارایی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) انتخاب شد.

لازم به ذکر است، هبو گومل از نیجریه ریاست این کمیته را برعهده دارد و دبیر آن عیسی حمزه الفیلکاوی از کویت است.

کد مطلب 3844183
رضا خسروي

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