شبکه های اجتماعی به فرهنگ عمومی کشور آسیب می زنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیرحسین یاوری دبیر علمی همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی در حاشیه برگزاری همایش در دانشگاه انتظامی امین گفت: امروزه شاهدیم که تعداد تلفن های همراه موجود در جهان از تعداد جمعیت جهان بیشتر است و این امر باعث شده تا افراد در کنار یکدیگر تنها حضور فیزیکی داشته باشند.

وی افزود: از ابتدای زندگی بشر شبکه های اجتماعی و ارتباطی وجود داشته و انسان نیاز به برقراری ارتباط با همسالان و همنوعان خود داشته است.

معاون تربیت و آموزش ناجا اضافه کرد: متاسفانه ما نتوانسته ایم در مسائل عمده اجتماعی به عنوان مثال کنگره عظیم راهپیمایی اربعین، اقتصاد مقاومتی و ... حضوری پررنگ در فضای مجازی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی صرفا بد نیست بلکه همانند چافوی جراحی در اتاق عمل، می تواند جان فردی را نجات دهد و یا همین چاقو می تواند در درگیری منجر به مرگ شود، گفت: اگر مسیر فضای مجازی به درستی مدیریت شود ما می توانیم از نکات مثبت این فضا بهره کافی ببریم.

وی با اشاره به اینکه هر کاری که امروز مردم در اجتماع انجام می دهند به نحوی به پلیس ارتباط دارد، گفت: بحث شبهه در این فضا بسیار زیاد است به نحوی که یک عکس می تواند به اندازه یک فیلم چند ساعته عمل کند و پلیس نیز با اشراف کامل باید بتواند واقعیت ماجرا را روشن کند.

سردار یاوری هدف از برگزاری این همایش را تولید ادبیات در حوزه شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی، شناخت فرصت ها و چالش های شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی، شناخت الزامات و ضرورت های حضور پلیس در شبکه های اجتماعی مجازی برشمرد و گفت: امروز موضوعی که با غفلت مورد هجمه قرار می گیرد فرهنگ عمومی کشور است که در این فضا به شدت مورد آسیب قرار گرفته است.