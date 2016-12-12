سینمای مستند باید به مساله زنان و مهاجرت توجه کند

یدالله دوج مدیر جشنواره فیلم های ایرانیان زوریخ در سوییس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اولین حضور خود را در جشنواره «سینما حقیقت» تجربه کرد، گفت: این اولین حضور من در جشنواره سینما حقیقت بود و می توان این جشنواره را یک کشف برای خود بدانم. کشفی که می توان گفت پر از تجربه های مثبت است چراکه همه چیز در این جشنواره سرجای خود است و فردی مانند من که به دنبال آثار مستند است به خوبی می تواند از این فضا استفاده کند و آثاری را انتخاب کند که می تواند برای مخاطبان در سوییس قابل توجه باشد.

وی ادامه داد: البته پیش از این، طی ۳ دوره آثار مستند را در جشنواره فیلم های ایرانی در سوییس نمایش می دادیم اما این آثار برای ما ارسال می شد و من با حضور در این جشنواره فرصتی بدست آورده ام که بتوانم خود از میان آثار به نمایش درآمده فیلم های مورد نظر را انتخاب کنم. به هرحال آثار ارسال شده معمولا محدود است و معمولا بسیاری از آثار تولید شده از سوی صاحبانشان برای جشنواره ارسال نمی شود و ما از دیدن آن محروم می شویم.

دوج توضیح داد: در این دوره از جشنواره فیلم های ایرانی به موضوع مهاجرت، زن و مسائل زنان در جوامع دیگر است و من به دنبال فیلم هایی هستم که بتواند این موارد را نشان دهد. البته تا امروز تعدادی فیلم مستند با همین مضامین برای بازبینی در جشنواره انتخاب شده است.

وی تاکید کرد: مساله مهاجرت و هماهنگی فرد مهاجر با فضای جدید یکی از مهمترین مسائلی است که در اروپا مورد توجه قرار گرفته است و لازم است در این باره مستندهایی ساخته شود. سوییس را می توان قهرمان سینمای مستند در دنیا دانست و جشنواره های معتبری نیز در این زمینه برگزار می کنند. علاقه هنرمندان کشور سوییس به تولید فیلم های مستند قابل توجه است.

مدیر جشنواره فیلم های ایرانیان زوریخ در سوییس توضیح داد: سینمای مستند زبان گویاتری نسبت به بیان واقعیت های جامعه دارد و به خوبی می تواند محیط یک جامعه را نشان دهد. در واقع سینمای مستند واقعیت را به تصویر می کشد و نمی توان در آن از تخیل استفاده کرد. به عنوان مثال یک مستند در سینما حقیقت دیدم در مورد از بین رفتن تاریخ منطقه تالش به دلیل ساخت و سازهایی که صورت می گیرد، مخاطب در این فیلم به خوبی واقعیت اتفاق های رخ داده را می بیند و آن را درک می کند.

دوج در پایان گفت: در جشنواره فیلم های ایرانی در سوییس، علاوه بر آثار سینمای داستانی ایران، فیلم های مستند نیز نمایش داده می شود تا علاقمندان سوییسی بتوانند با دو نوع سینمای متفاوت ایران آشنا شوند. سال گذشته فیلم مستند «اهالی خیابان یک طرفه» در این جشنواره به نمایش گذاشته شد و هدف از این نمایش این بود که افرادی که می خواهند به ایران سفر کنند حتما این خیابان را از نزدیک ببینند.