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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

در سوئیس انجام شد؛

دیدار رئیس‌‎دفتر روحانی با مقامات بانکی سوئیس

دیدار رئیس‌‎دفتر روحانی با مقامات بانکی سوئیس

رئیس دفتر رئیس‌جمهور از بانکداران سوئیسی خواست تا فعالیت خود را در حوزه گسترش تعاملات بانکی با ایران، افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهور، محمد نهاوندیان در دیدار با اعضای اتحادیه بانکداران سوئیس، ضمن تشریح پیشرفت‌ها و برنامه‌های اقتصادی ایران به ویژه پس از رفع تحریم‌ها و اجرای برجام، از بانک‌های سوئیسی خواست برنامه‌های خود را برای توسعه روابط بانکی با ایران با سرعت بیشتری دنبال کنند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور،  اقتصاد ایران را رو به رشد و نویدبخش توصیف و بیان داشت: علاقمندی زیادی از سوی کشورهای جهان برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد؛  به همین لحاظ بانک‌های ایرانی مدت‌ها قبل از توافق برجام، برنامه‌های جامعی را برای همکاری‌های بانکی تدوین کرده بودند و به محض انجام توافق، تلاش کرده‌اند با فراهم آوردن شرایط و الزامات گسترش روابط بانکی و پولی با سایر کشورها را مهیا کنند؛ لذا باتوجه به ثبات اقتصادی پدیدآمده و چشم‌انداز پایدار و روشن اقتصاد ایران، همکاری با ایران می‌تواند فرصتی طلایی محسوب شود.

وی تصریح کرد: باتوجه به اقبال و تمایل شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی جهان برای توسعه روابط و تعامل اقتصادی با ایران و سرمایهگذاری در این کشور، بانکهای سوئیسی میتوانند در حوزه تامین مالی و پشتیبانیهای بانکی، نقش موثر و بیشتری را ایفا کنند.

نهاوندیان با اشاره به حضور مسئولین بانک مرکزی ایران و برخی مدیران عامل بانکهای کشور در جلسه، آمادگی ایران را برای برداشتن گامهای عملی در همکاریهای بانکی و پولی اعلام کرد.

همچنین هربرت جی‌شایت، رئیس اتحادیه بانکداران سوئیس نیز گفت: ایران برای ما اقتصادی ارزشمند است و آماده همکاری‌های بانکی در سطوحی گسترده‌تر هستیم؛ بر این اساس پیشرفت‌های اقتصادی صورت گرفته در ایران پس برجام حائز اهمیت است و بانکهای سوئیسی آماده گسترش همکاریهای بانکی و پولی در چارچوب برجام هستند.

وی افزود: ایران برای ما به عنوان یک اقتصاد مهم و ارزشمند شناخته میشود و همکاری با بانکهای ایرانی برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از این نظر مایلم به نمایندگی از بانکداران سوئیس علاقمندی خود را برای توسعه همکاریهای مالی و بانکی با بانکهای ایران اعلام کنم.

کد مطلب 3845031

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