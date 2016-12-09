به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهور، محمد نهاوندیان در دیدار با اعضای اتحادیه بانکداران سوئیس، ضمن تشریح پیشرفت‌ها و برنامه‌های اقتصادی ایران به ویژه پس از رفع تحریم‌ها و اجرای برجام، از بانک‌های سوئیسی خواست برنامه‌های خود را برای توسعه روابط بانکی با ایران با سرعت بیشتری دنبال کنند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور، اقتصاد ایران را رو به رشد و نویدبخش توصیف و بیان داشت: علاقمندی زیادی از سوی کشورهای جهان برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد؛ به همین لحاظ بانک‌های ایرانی مدت‌ها قبل از توافق برجام، برنامه‌های جامعی را برای همکاری‌های بانکی تدوین کرده بودند و به محض انجام توافق، تلاش کرده‌اند با فراهم آوردن شرایط و الزامات گسترش روابط بانکی و پولی با سایر کشورها را مهیا کنند؛ لذا باتوجه به ثبات اقتصادی پدیدآمده و چشم‌انداز پایدار و روشن اقتصاد ایران، همکاری با ایران می‌تواند فرصتی طلایی محسوب شود.

وی تصریح کرد: باتوجه به اقبال و تمایل شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی جهان برای توسعه روابط و تعامل اقتصادی با ایران و سرمایهگذاری در این کشور، بانکهای سوئیسی میتوانند در حوزه تامین مالی و پشتیبانیهای بانکی، نقش موثر و بیشتری را ایفا کنند.

نهاوندیان با اشاره به حضور مسئولین بانک مرکزی ایران و برخی مدیران عامل بانکهای کشور در جلسه، آمادگی ایران را برای برداشتن گامهای عملی در همکاریهای بانکی و پولی اعلام کرد.

همچنین هربرت جی‌شایت، رئیس اتحادیه بانکداران سوئیس نیز گفت: ایران برای ما اقتصادی ارزشمند است و آماده همکاری‌های بانکی در سطوحی گسترده‌تر هستیم؛ بر این اساس پیشرفت‌های اقتصادی صورت گرفته در ایران پس برجام حائز اهمیت است و بانکهای سوئیسی آماده گسترش همکاریهای بانکی و پولی در چارچوب برجام هستند.

وی افزود: ایران برای ما به عنوان یک اقتصاد مهم و ارزشمند شناخته میشود و همکاری با بانکهای ایرانی برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از این نظر مایلم به نمایندگی از بانکداران سوئیس علاقمندی خود را برای توسعه همکاریهای مالی و بانکی با بانکهای ایران اعلام کنم.