خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اخیرا از توقف عملیات نظامی ارتش سوریه در شرق حلب خبر داد. لاوروف که در حاشیه بیست و سومین اجلاس وزرای سازمان همکاری و امنیت اروپا سخن می گفت، اعلام کرد: هدف از این اقدام فراهم آوردن فرصتی برای تخلیه غیرنظامیانی عنوان می شود که در منطقه جنگی گرفتار شده اند. وی اظهار داشت: «عملیات رزمی ارتش سوریه امروز به منزله فرصتی دیگر و در واقع بزرگترین فرصت برای تسهیل خروج غیرنظامیانی که مایل به ترک منطقه مخاصمه هستند، به حال تعلیق در می آید».

به گفته سرگئی لاوروف، حدود ۸۰۰۰ هزار نفر از شهروندان عادی گرفتار در منطقه جنگی در خط نجاتی به درازای پنج کیلومتر، شرق حلب را ترک خواهند کرد. وی همچنین اعلام کرد که کارشناسان سیاسی و نظامی روسیه و آمریکا در تاریخ شنبه ۱۰ دسامبر (فردا) برای بحث و گفتگو پیرامون شرایط حلب با یکدیگر در ژنو ملاقات می کنند. لاوروف اظهار داشت: «آمریکا همواره تلاش می کند تا در جریان مذاکرات، هم چیز را به نفع جبهه النصره پیش ببرد، در حالی که ما همیشه بر اینکه جبهه النصره یک گروه تروریستی است، تأکید داشته ایم».

تداوم حضور غیرنظامیان در نقاط مختلف شرق حلب، موجب ایجاد وقفه در عملیات های ارتش سوریه خواهد شد واقعیت این است که توقف عملیات نظامی ارتش سوریه در شرق استان «حلب» به ویژه پس از وتوی پیش نویس قطعنامه مصر، اسپانیا و نیوزیلند در این خصوص در شورای امنیت سازمان ملل، توسط روسیه و چین، کاملا غیرمنتظره بود. با این حال، همانگونه که لاوروف اعلام کرده است، هدف اصلی از توقف عملیات، تسهیل خروج غیرنظامیان از مناطق جنگی است. پر واضح است که تداوم حضور غیرنظامیان در نقاط مختلف شرق حلب، موجب ایجاد وقفه در عملیات های ارتش سوریه خواهد شد. درست به همین دلیل است که دولت سوریه با وجود اینکه ابتکار عمل در شرق حلب را در دست گرفته بود، به توقف موقت عملیات خود علیه گروه های تروریستی ـ تکفیری تن داد.

افزون بر این، حضور غیرنظامیان در مناطق شرقی حلب نه تنها موجب کند شدن روند پیشروی های ارتش سوریه می شد، بلکه ابتکار عمل را تا حدودی از نیروهای سوری می گرفت، چراکه آنها مجبور بودند برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیرنظامیان، گاهی تاکتیک های نظامی مؤثر خود را تغییر دهند؛ اقدامی که بدون شک، تکفیریها بیشترین سود را از آن می بُردند. مسأله دیگری که باید در این میان به آن توجه داشت، این است که با توجه به تنگ تر شدن حلقه محاصره تکفیریها در بسیاری از مناطق واقع در شرق حلب، آنها دیر یا زود به استفاده از غیرنظامیان به عنوان «سپر انسانی» برای نجات از چنگ نیروهای سوری بهره می بُردند؛ مسأله ای که کار را بیش از پیش برای تسلط کامل محور مقاومت بر شرق حلب سخت می کرد.

از همین روی، می توان گفت که توقف موقت عملیات ارتش سوریه در مناطق شرقی حلب با هدف تسهیل خروج غیرنظامیان از این مناطق، یک تصمیم استراتژیک و راهبردی به شمار می رود. البته اگر تدابیر لازم برای جلوگیری از بهره برداری گروه های تروریستی ـ تکفیری از شرایط به وجود آمده برای بازسازی صفوف خود، اتخاذ نگردد، بدون شک توقف عملیات در شرق حلب ـ هرچند مدت زیادی به طول نینجامد ـ نتیجه عکس خواهد داد و معادلات را به سود تروریست ها و حامیان منطقه و بین المللی آنها تغییر خواهد داد.

آمریکا تلاش خواهد کرد تا در جریان مذاکرات هفته آینده، امتیازاتی را برای تروریستهای دست پرورده خود در سوریه به صورت عام و در حلب به صورت خاص به ارمغان آورد قرار است از اوایل هفته آینده مذاکرات میان روسیه و آمریکا در خصوص بحران سوریه و به ویژه شهر «حلب» ادامه پیدا کند. جای هیچ شکی نیست که ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد کرد تا در جریان مذاکرات هفته آینده، امتیازاتی را برای تروریست های دست پرورده خود در سوریه به صورت عام و در حلب به صورت خاص به ارمغان آورد؛ به ویژه اینکه عملیات ارتش سوریه در شرق حلب متوقف شده است. آمریکایی ها سالهاست که ثابت کرده اند که نه تنها با تروریسم در سوریه، عراق و دیگر کشورهای منطقه مبارزه نمی کنند، بلکه با تمام توان از آن حمایت کرده و موجبات گسترش آن را نیز فراهم می آورند. نگاهی هرچند کوتاه به نتیجه آنچه که آمریکایی ها از آن به عنوان مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه یاد می کنند، به خوبی نشان می دهد که «مبارزه با تروریسم» در قاموس واشنگتن چیز جز یک لفاظی با هدف فریب افکار عمومی نیست.

حمایت های مکرر آمریکایی ها از تروریسم در سوریه و عدم پایبندی آنها به توافقات صورت گرفته با روسیه در زمینه های مختلف از جمله تفکیک گروه های تروریستی از گروه های مسلح و توقف حمایت های مالی ـ تسلیحاتی از داعش و جبهه النصره، موجب شده تا کارد به استخوان مقامات مسکو نیز برسد. درست به همین دلیل است که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه صراحتا اعلام می کند که واشنگتن در جریان تمامی مذاکرات درباره سوریه تلاش می کند تا برای گروه تروریستی ـ تکفیری جبهه النصره، امتیازاتی را حاصل نماید. بر اساس آنچه که گفته شد، بی تردید در مذاکرات هفته آتی، واشنگتن عزم خود را برای بهره برداری از توقف عملیات نظامی سوریه در شرق حلب به کار خواهد بست؛ اقدامی که به نظر می رسد روسها در قبال آن هوشیار هستند.

در این میان اما، مواضع «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه نیز قابل تأمل به نظر می رسد. دی میستورا که مدتهاست از مدار بی‌طرفی در بحران سوریه خارج شده و مواضعی را در راستای تأمین اهداف آمریکایی ها و هم‌پیمانان آنها اتخاذ کرده است، این بار نیز ادعاهایی را مطرح کرده است. وی در حالی که گویی به نمایندگی از معارضان سوری سخن می گفت، مدعی شد: «اگر دولت سوریه در مذاکرات جدی باشد، به گمان من معارضین برای مذاکره آماده اند». این اظهار نظر دی میستورا در حالی است که دولت سوریه همواره اعلام کرده است که برای مذاکرات در هر زمان و مکانی بدون هرگونه پیش شرط، آماده است.

آنکارا که روابط خوبی با داعش دارد، تلاش های مذبوحانه جدیدی را برای سوء استفاده از توقف عملیات ارتش سوریه در شرق حلب آغاز کرده است از سوی دیگر، دولت آنکارا که به داشتن روابط سیاسی ـ اقتصادی با تروریست های تکفیری داعش مشهور است، به نظر می رسد که تلاش های مذبوحانه جدیدی را برای سوء استفاده از توقف عملیات ارتش سوریه در شرق حلب آغاز کرده است. در همین ارتباط، نیروهای عملیات «سپر فرات» ترکیه از آغاز یورش نظامی به شهر راهبردی «الباب» در حومه شرقی استان حلب خبر دادند. نیروهای عملیات «سپر فرات» اعلام کردند که جنگنده های ترکیه ای به شدت مواضع داعش در شهر الباب را مورد هجوم قرار داده اند.

اعلام حمله جنگنده های ترکیه به مواضع داعش در شهر الباب سوریه در حالی صورت می گیرد که آنکارا همواره روابط خوبی با این گروه تروریستی داشته و دارد. دولت ترکیه برای تسلط بر شهر راهبردی الباب در حومه شرقی حلب، مبارزه با داعش را بهانه ای برای توجیه نقض حاکمیت ارضی سوریه قرار داده است. دولت ترکیه در تلاش است تا از شرایط جدید به وجود آمده به دنبال توقف عملیات ارتش سوریه در شرق حلب، نهایت بهره برداری را داشته باشد؛ درست به همین دلیل است که به محض اعلام توقف این عملیات در شرق حلب، در اقدامی خصمانه از آغاز یورش به الباب در حلب خبر داد.

شهر الباب در شمال سوریه و ۳۸ کیلومتری از شهر حلب واقع شده است. ساکنان شهر الباب کشاورز، صنعتگر و تاجر هستند و محصولات لبنی به دیگر شهرهای سوریه صادر می کنند. شهر الباب از شهرهای قدیمی و تاریخی سوریه و متعلق به زمان رومی هاست. این شهر پنج منطقه اصلی شامل؛ باب القدیم، منطقه شمالی، منطقه غربی، شرقی و جنوبی است که در هر یک از این مناطق، محله هایی قرار دارند. بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۸ تعداد ساکنان آن ۳۰۰۸۸۹ نفر بوده است.

هم اکنون ارتش سوریه، کردها و ترکیه به همراه گروههای وابسته به خود به دنبال تسلط بر شهر راهبردی الباب هستند. از سویی نباید از یاد برد که الباب یکی از مراکز مهم داعش در حومه شرقی حلب است. جدای از آن دمشق هرگز نمی خواهد که شهر الباب به دست گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه بیفتد و با مشکلات جدیدی از ناحیه این گروه روبرو شود.