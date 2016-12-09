به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی طیب‌نیا که به منظور شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چک به پراگ سفر کرده است، با «یان هاماچک» رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک دیدار کرد. یان هاماچک در این دیدار با اشاره به روابط خوب و رو به رشد دو کشور و تبادل هیأت های مختلف سیاسی و اقتصادی بین دو کشور در سال جاری، بر گسترش هر چه بیشتر روابط در همه زمینه ها تأکید کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و چک، بر آمادگی و علاقه مندی شرکت‌های چکی برای سرمایه گذاری مشترک در حوزه صنایع به ویژه خودروسازی و احداث خطوط ریلی در ایران تأکید کرد.

در این دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان هم با ابراز خرسندی از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی و همکاری های رو به افزایش دو کشور در بخش اقتصادی، به ظرفیت ها و قابلیت های چشمگیر کشورمان در حوزه تجارت، انرژی، صنایع و معادن و نیز موقعیت ممتاز کشورمان در منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به سابقه خوب فعالیت شرکت‌های چکی در ایران، از سرمایه گذاری شرکت های چکی در ایران در حوزه های یادشده استقبال می کند.

طیب نیا همچنین خواستار افزایش همکاری‌ها و تعاملات بانکی بین دو کشور بعنوان پیش نیاز توسعه همکاری‌های اقتصادی شد.

وی هچنین با اشاره به ضرورت بسترسازی قانونی زمینه های همکاری اقتصادی دو کشور، تصویب موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی دو کشور در مجلس شورای اسلامی را گام مهمی در توسعه روابط دو جانبه دانست.