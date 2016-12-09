ارتش سوریه در حومه «دمشق» و استان «ادلب» آتش بس اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش سوریه از ساعات اولیه جمعه شب در چندین منطقه در حومه «دمشق» پایتخت سوریه و استان «ادلب» در شمال غربی این کشور آتش بس اعلام کرد.

اما ارتش سوریه اعلام نکرد که این آتش بس چه مدت به طول خواهد انجامید و معارضان سوری نیز تاکنون به این آتش بس واکنشی نشان نداده اند.

«استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز پنج شنبه به شورای امنیت گفت که نشانه هایی دال بر تمایل احتمالی معارضان سوری به خروج از «حلب» وجود دارد و شورای امنیت باید به خروج این معارضان یاری برساند.

این در حالی است که دولت سوریه روز جمعه آمادگی خود را برای از سرگیری گفتگوها با معارضان سوری بدون هرگونه پیش شرط و یا مداخله خارجی اعلام کرد.

«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه گفت که مقامات آمریکا و روسیه روز شنبه برای گفتگو پیرامون وضعیت حلب در «ژنو» با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

گفتنی است که طی جنگ داخلی تقریباً شش ساله در سوریه، دولت این کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری به پیروزی نزدیک است؛‌ جنگی که تاکنون بیش از سیصد هزار کشته برجای گذاشته و بیش از نیمی از مردم این کشور را آواره ساخته است.