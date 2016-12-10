تشریح وضعیت شهریه مدارس غیردولتی در سال آینده

مرضیه گرد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین الگوی شهریه گفت: اخیراً جلساتی را با کارشناسان و مؤسسان مدارس غیردولتی در رابطه با تعیین الگوی شهریه برگزار کردهایم.
وی ادامه داد: پیش از آغاز هر سال تحصیلی، کارگروه تخصصی برای تعیین الگوی شهریه تشکیل میشود؛ اگر ایرادات و اشکالاتی از سوی کارشناسان و مؤسسان اعلام شده باشد، بررسی و اصلاح میشود.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی افزود: هر ساله مؤسسین موظف هستند اطلاعات مدارس خود را با خوداظهاری به روز کنند.
وی تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال اطلاعات توسط مؤسسین وارد شود تا کنترل و بررسیها توسط کارشناسان ما انجام شود.
گرد درباره افزایش شهریه نیز بیان کرد: در برخی از مدارس افزایش شهریه نخواهیم داشت. در برخی دیگر متناسب با شرایط و نرخ تورم افزایش میدهیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم زودتر به سمت اجرای بندهای حمایتی برویم تا کمترین افزایش شهریه را داشته باشیم.
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