تشریح وضعیت شهریه مدارس غیردولتی در سال آینده

مرضیه گرد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین الگوی شهریه گفت: اخیراً جلساتی را با کارشناسان و مؤسسان مدارس غیردولتی در رابطه با تعیین الگوی شهریه برگزار کرده‌ایم.

وی ادامه داد: پیش از آغاز هر سال تحصیلی، کارگروه تخصصی برای تعیین الگوی شهریه تشکیل می‌شود؛ اگر ایرادات و اشکالاتی از سوی کارشناسان و مؤسسان اعلام شده باشد، بررسی و اصلاح می‌شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی افزود: هر ساله مؤسسین موظف هستند اطلاعات مدارس خود را با خوداظهاری به روز کنند.

وی تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال اطلاعات توسط مؤسسین وارد شود تا کنترل و بررسی‌ها توسط کارشناسان ما انجام شود.

گرد درباره افزایش شهریه نیز بیان کرد: در برخی از مدارس افزایش شهریه نخواهیم داشت. در برخی دیگر متناسب با شرایط و نرخ تورم افزایش می‌دهیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم زودتر به سمت اجرای بندهای حمایتی برویم تا کمترین افزایش شهریه را داشته باشیم.