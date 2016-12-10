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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

مخالفت شهروندان ولایت ننگرهار با اسکان «حکمتیار»

مخالفت شهروندان ولایت ننگرهار با اسکان «حکمتیار»

شماری از شهروندان ولایت ننگرهار با اسکان رهبر حزب اسلامی افغانستان در این ولایت مخالفت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، برخی از شهروندان ولایت «ننگرهار» در افغانستان نسبت به اسکان «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی در این ولایت اعتراض کرده اند.

آنها اعلام کرده اند که به حکمتیار اجازه نمی دهند تا در این ولایت مستقر شود.

این در حالی است که مجری اجرای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان اعلام کرده است که تلاش برای اسکان حکمتیار در ولایت ننگرهار در جریان است.

با این حال شهروندان ولایت ننگرهار بر این باور هستند که با توجه به حضور داعش در بخش هایی از این ولایت، امکان دارد که ناامنی ها در این ولایت گسترش یابد.

«گلاب منگل» والی ولایت ننگرهار از اقامت گلبدین حکمتیار در این ولایت استقبال کرده است.

کد مطلب 3846198
علی کاووسی نژاد

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