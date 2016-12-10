مخالفت شهروندان ولایت ننگرهار با اسکان «حکمتیار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، برخی از شهروندان ولایت «ننگرهار» در افغانستان نسبت به اسکان «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی در این ولایت اعتراض کرده اند.

آنها اعلام کرده اند که به حکمتیار اجازه نمی دهند تا در این ولایت مستقر شود.

این در حالی است که مجری اجرای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان اعلام کرده است که تلاش برای اسکان حکمتیار در ولایت ننگرهار در جریان است.

با این حال شهروندان ولایت ننگرهار بر این باور هستند که با توجه به حضور داعش در بخش هایی از این ولایت، امکان دارد که ناامنی ها در این ولایت گسترش یابد.

«گلاب منگل» والی ولایت ننگرهار از اقامت گلبدین حکمتیار در این ولایت استقبال کرده است.