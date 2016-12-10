زمین لرزه ۴ ریشتری فاریاب را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتر راس ساعت ۲۰ و ۳۷ دقیقه شنبه شب فاریاب در جنوب استان کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۸.۳۰۲ درجه و طول جغرافیایی ۵۷.۱۴۱ درجه به وقوع پیوست.

عمق زمین لرزه گفته شده در هشت کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر به این استان اختصاص دارد.