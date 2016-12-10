  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

دقایقی پیش؛

زمین لرزه ۴ ریشتری فاریاب را تکان داد

زمین لرزه ۴ ریشتری فاریاب را تکان داد

کرمان - زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتر دقایقی پیش فاریاب در جنوب استان کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتر راس ساعت ۲۰ و ۳۷ دقیقه شنبه شب فاریاب در جنوب استان کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۸.۳۰۲ درجه و طول جغرافیایی ۵۷.۱۴۱ درجه به وقوع پیوست.

عمق زمین لرزه گفته شده در هشت کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر به این استان اختصاص دارد.

کد مطلب 3846548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها