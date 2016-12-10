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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱:۴۶

رکورد تازه رئال مادرید با سرمربیگری زین الدین زیدان

رکورد تازه رئال مادرید با سرمربیگری زین الدین زیدان

تیم فوتبال رئال مادرید با هدایت زین الدین زیدان به رکوردی تازه در شکست ناپذیری دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب در دیدار خانگی برابر دپورتیوو لاکرونیا توانست پیروزی ۳ بر ۲ را در آخرین لحظات رقم بزند. این برد فاصله ۶ امتیازی رئالی ها را با بارسلونا در بالای جدول حفظ کرد.

رئال مادرید با این پیروزی ارزشمند به رکورد شکست ناپذیری در ۳۵ مسابقه متوالی در دوران زین الدین زیدان دست یافته است. آخرین شکست این تیم برابر وولفسبورگ در روز ۶ آپریل گذشته رخ داد.

به گزارش realmadridnews تیم رئال مادرید پیش از این با هدایت لئوبین هاکر در سال ۱۹۸۹ در ۳۴ بازی متوالی طعم شکست را نچشیده بود.

کد مطلب 3846615

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