پوستر نمایش «دیابولیک: رومئو و ژولیت» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر نمایش «دیابلویک: رومئو و ژولیت» با طراحی و کارگردانی آتیلا پسیانی همزمان با آغاز پیش‌فروش هفته دوم بلیت‌های این نمایش رونمایی شد.

به دلیل فروخته شدن بلیت‌های هفته نخست نمایش «دیابولیک: رومئو و ژولیت» پیش‌فروش بلیت‌های هفته دوم از امروز یکaنبه ۲۱ آذر ماه آغاز می شود.

همچنین همزمان از پوستر این نمایش با طراحی و اجرای پدرام تنعمی نیز رونمایی شد.

«دیابولیک: رومئو و ژولیت» نوشته محمد چرمشیر از ۳۰ آذر ماه هر شب ساعت ٢٠ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

بازیگران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از بهرام افشاری، ستاره پسیانی، خسرو پسیانی، اصغر پیران، نوید جهانزاده، علیرضا حبیبی کسبی، روح الله حق گوی لسان، ناز شادمان، مهدی صدر، دایانا فتحی، نوید محمدزاده، فاطمه نقوی.

آهنگسازی و طراحی صدای نمایش «دیابولیک: رومئو و ژولیت» برعهده بامداد افشار قرار دارد که کاوه ستاری، نوازنده سازهای الکترونیک، امید سعیدی، نوازنده نی انبان به همراه وحید خوشحال نوازنده ساز فرش او را همراهی می‌کنند.

تهیه کننده، پوپک کم‌گویان و مجری طرح این نمایش صمد طالقانی است. همچنین امیر حسین دوانی به عنوان مدیر تولید و دستیار کارگردان، ستاره پسیانی، برنامه ریز، سیما خوشنویس و امین یزدانی‌نژاد، گروه کارگردانی، علیرضا حبیبی کسبی، دستیار طراح صحنه و لباس، پدرام تنعمی، گرافیک، مهرداد متجلّی، عکاس، بابک احمدی، مشاور رسانه ای، علیرضا حسینی و فرید حسینی، روابط عمومی و تبلیغات و وحید عوض‌زاده، روابط بین الملل دیگر عواملی هستند که با آتیلا پسیانی در این تجربه همراهی می‌کنند.