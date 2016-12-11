به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل در شماره امروز خود با اشاره به فعالیت های سردار قاسم سلیمانی در جنگ های عراق و سوریه نوشت: تاثیرگذاری سردار سلیمانی در جنگ سوریه تا حدی بود که از وی به عنوان طوفانی در حلب نام برده می شد.

این روزنامه آلمانی افزود: قدرت تاثیرگذاری، ابهت و اهمیت سلیمانی در کارزارها و جنگ قابل توجه است. سردار ایرانی نه تنها در عراق که در سوریه نیز نقش آفرینی بی مانند داشت. وی بهار گذشته علی رغم ممنوعیت ورود به سوریه خود را از راه پروازی از مسکو به سوریه رساند تا بتواند در آنجا نقشی از خود بیافریند.

در عراق و درگیری های موصل و عملیات آماده سازی ارتش عراق برای آزادی موصل به ایفای نقش قدرتمندی بپردازد.

تاگس اشپیگل افزود: سردار سلیمانی به علت برخورداری از توان بالای نظامی و سیاسی در مبارزه با تروریسم و داعش نزد سعودی ها محبوبیت نداشت و وی را همواره مانعی برای خود می دانستند.

این نشریه آلمانی با اشاره به اینکه سردار سلیمانی در ماه سپتامبر در حوالی شهر حلب دیده شد، نوشت: چنانچه حلب آزاد شود، این رویداد می تواند برگ برنده ای در پرونده وی باشد.