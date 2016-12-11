حوزه و دانشگاه از تجارب هم بیاموزند/انتقاد از وضعیت آموزش و پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر رشاد در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: مراد از وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت سازمانی و یا ایجاد یک نظام مشترک در این دو نهاد نیست بلکه ما نیازمند هر دو نظام وحدت حوزه و دانشگاه در جامعه هستیم.

وی افزود: همچنین متحد کردن دروس حوزه و دانشگاه به معنای وحدت حوزه و دانشگاه نیست بنابراین قرار نیست درسی مانند فیزیک در حوزه ها تدریس شود و دروس کلام در دانشگاه به دانشجویان ارائه شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: برخی از تداخل هایی که در دانشگاه و حوزه که ناشی از دسیسه ها و توطئه ها بعد از انقلاب بوده باید اصلاح شود.

رشاد تاکید کرد: به عنوان یک طلبه بیان می کنم برخی از علوم باید از دانشگاه ها به حوزه منتقل شود.

دانشکده های الهیات جزو وظایف کاری حوزه است

وی عنوان کرد: زمانی که بنا داشتند حوزه علمیه را تضعیف کنند برای این نهاد، رقیب تراشی کردند و بر این اساس در دانشگاه ها فقه و کلام تدریس شد و شاهد شکل گیری دانشکده های الهیات در دانشگاه ها بودیم. دانشکده های الهیات جزو وظایف کاری حوزه است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: حوزه و دانشگاه باید به لحاظ مبنایی، معرفت شناسی، روش شناسی و منطق علمی به یکدیگر نزدیک شوند. بنابراین در حوزه های علمیه تجارب عمیق و دقیقی شکل گرفته که باید این موضوعات به دانشگاه ها منتقل شود.

وی با اشاره به روش های تحقیقی در حوزه های علمیه گفت: این روش های تحقیقی باید به دانشگاه ها منتقل شود تا بتوانیم به مبانی معرفتی، منطق علمی و روش های علمی دست یابیم.

در حوزه آموزش، پرورش و سنجش به خطا رفته ایم

رشاد با بیان اینکه نظام علمی حوزه طی هزاران سال شکل گرفته است افزود: من در حوزه های علمیه و دانشگاه ها فعالیت کردم اما متاسفانه در حوزه آموزش، پرورش و سنجش به خطا رفته ایم و یک نظام آموزشی غلط را دنبال می کنیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دانش آموز، دانشجو و طلبه حافظه محور تحصیل می کنند و شاهد وضع اسفبار پژوهش در دانشگاه ها هستیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نظام آموزشی مطلوب نظام آموزشی پرورش معال است که در این نظام استعدادهای ذاتی و خدادادی نوجوانان و جوانان پرورش می یابد و عنصر فطری در انسان ها به فعلیت می رسد.

رشاد خاطرنشان کرد: در گذشته شیوه ای به عنوان سبک سامرایی توسط میرزای شیرازی در حوزه های علمیه دنبال می شد که بر اساس این سبک استاد طرح مساله می کرد و طلاب پس از مطالعه در خصوص موضوع مطرح شده با یکدیگر بحث و گفتگو می کردند و در نهایت استاد به جمع بندی موضوعات می پرداخت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اما متاسفانه حوزه های علمیه در حال نزدیک شدن به نظام آموزش دانشگاهی هستند که نظام آموزشی دانشگاهی ما نیز به عنوان برترین نظام به شمار نمی رود.

رشاد اضافه کرد: در گذشته حوزه های علمیه دارای آزمون ورودی و امتحان نبودند اما شیوه های دقیق و علمی جایگزین این روش ها بود.

وی عنوان کرد: امید می رفت که دانشگاه ها علم اسلامی تولید کنند اما چنین موضوعی رخ نداده است بنابراین توصیه می شود که دانشگاه ها و حوزه های علمیه در منطق علم از تجربه های صحیح یکدیگر استفاده کنند.

وی با بیان اینکه حوزه های علمیه کشور طی سی سال گذشته به میزان ۳۰۰ سال رشد کرده اند افزود: حوزه های علمیه ایران به خصوص حوزه های علمیه شهر قم طی سال های گذشته اعتلای زیادی پیدا کرده اند و دانشگاه های کشور نیز پیشرفت خوبی داشتند و افراد صالح و متدین را ترتیب کردند اما در زمینه های علمی و تولید علم اسلامی باید بیشتر فعالیت کنیم.

مشکل ما کاشی کاری دانشگاه ها نیست بلکه باید تولید علم را اسلامی کنیم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اسلامی شدن دانشگاه ها نیز خاطرنشان کرد: این طرح بسیار خوب است اما من تنها یک جلسه در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها شرکت کردم زیرا اعتقاد داشتم بحث هایی که در این شورا مطرح شد موضوعاتی نبود که مدنظر باشد چرا که مشکل ما کاشی کاری دانشگاه ها نیست بلکه باید تولید علم را اسلامی کنیم.

رشاد در خصوص وضعیت پژوهشی دانشگاهی کشور نیز گفت: با مراجعه به سامانه همانند یاب می توان دریافت که وضعیت پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی در چه شرایطی قرار دارد به طور مثال رساله ای را مشاهده کردیم که ۹۹ درصد آن از یک رساله دیگر استفاده کرده بود و تنها چند کلمه را تغییر داده بود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر نیز شاهد فروش رساله و پایان نامه در مقابل دانشگاه تهران هستیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه های علوم و بهداشت اقداماتی برای مقابله با این وضعیت کرده اند.