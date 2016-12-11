به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، حجت الاسلام مجید میرزایی از برگزاری نشست های سبک زندگی اسلامی در بقاع متبرکه استان کرمانشاه خبر داد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: این نشست ها با هدف اشاعه سبک زندگی اسلامی با حضور حجت الاسلام حسین دهنوی در سطح شهرستان های استان کرمانشاه برگزار می شود.

وی با اشاره به تاثیر بهره گیری از آموزه های قرآنی در تمامی مراحل زندگی، اظهار داشت: بدون شک توجه به آموزه‌های قرآنی و به کارگیری آنها در یکایک امور روزمره تاثیری شگرف در ایجاد جامعه سالم و بدور ازهرگونه ریا و نیرنگ خواهد داشت.

حجت الاسلام میرزایی افزود: برنامه‌های قرآنی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی است که پایداری آموزه‌های اسلامی در گروی اهمیت و توجه هر چه بیشتر به این برنامه‌ها و در رأس آن امور قرآنی است.

وی بیان کرد: آموزه‌های قرآنی، مفاهیم و معانی آیات کلام وحی باید در تک تک افراد جامعه نهادینه شود اما در ابتدا لازم است که افراد با یادگیری قرآن، مراحل اولیه انس را طی کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: توجه به آیات و مفاهیم قرآنی نقش بی بدیل و انکارناپذیری در ایجاد سبک زندگی ایرانی اسلامی خواهد داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در ادامه گفت: این نشت ها در روزهای ۲۸ و ۲۹ آذرماه در ۹ مکان برگزار می شود.

حجت الاسلام میرزایی بیان داشت: در روز ۲۸ آذرماه چهار نشست در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، امام زاده احمد(ع) شهرستان سنقر، امامزاده ابراهیم(ع) کنگاور و امامزاده ابراهیم(ع) طاقبستان و در روز ۲۹ آذرماه نیز ۵ نشست در شهرستان پاوه، بقعه احمدبن اسحاق(ره) شهرستان سرپلذهاب، حوزه علمیه امام خمینی(ره) کرمانشاه و دانشکده علوم قرآنی (باحضور خانواده های پرسنل اداره اوقاف) برگزار خواهد شد.