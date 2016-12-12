وحدت؛ تکیه بر اصل نه فرع/ هرکسی دم از تفرقه زند دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه وحدت دارای جنبه های متعددی است که از نظریه های فقهی تا دیدگاه های سیاسی را شامل می شود. بر این مبنا برخی، وحدت را به چند فصل از جمله وحدت مطلق، وحدت مصلحتی و وحدت معقول تقسیم کرده اند، اما در اصل وحدت، یک فصل مشترک وجود دارد که همه آحاد مسلمانان را در آمال و مقاصد آنان به صورت مجموعه ای واحد و یکپارچه گرد هم می آورد.

چنین وحدتی لزوماً به مفهوم اتفاق نظر در همه عقاید، معارف و احکام اسلامی با اصول و فروع آن نیست؛ زیرا با توجه به آزادی اندیشه و تعقل در خصوصیات و انتخاب دلایل در عناصر و اجزای اصلی عقاید و احکام دین اسلام، امکان ناپذیر است. اما بی توجهی به اصل و مبانی وحدت، از عواملی است که سبب شکل‌گیری فرقه‌های تکفیری با طرح و برنامه‌ریزی غیرمستقیم و ناملموس استکبار جهانی و دشمنان علیه وحدت امت اسلامی می شوند درحالی که وحدت به مفهوم قرارگرفتن حول محور دین اسلام، بر اساس اعتقاد مشترک همه جوامع و کنار گذاردن عقاید شخصی و رها شدن از چارچوب تعصب غیرمنطقی است.

آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که دین اسلام، جدا از نگرش های شیعه و سنی، اصل ضرورت اتحاد میان مسلمانان و دست برداشتن از تفرقه را لازم و ضروری می شمارد زیرا همبستگی و انسجام تنها عاملی است که می تواند تمام مسلمانان را در یک صف واحد در مقابل دشمنان قرار دهد. بدیهی است مسئله وحدت و اتفاق مسلمین، به معنای نفی نفاق است زیرا تفرقه، بنیان و شالوده یک امت را از میان می برد.

در همین رابطه «ماموستا ملاهاشم نوری» امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه در گفت و گو با خبرنگار مهر به بیان اهمیت و ضرورت وحدت و نقش آن در دفاع از ارکان اسلام در کنار رسیدن به شناخت و آگاهی از مذاهب مختلف برای ارتقای سلامت روانی جامعه می پردازد.

* ابتدا در خصوص اهمیت هفته وحدت در جامعه نظر خودتان را بگویید؟

هفته وحدت هفته ای است که انس و الفت، آسایش، امنیت و اخوت را به همراه دارد و تمامی این کلید واژه ها عامل حفظ نظام می باشد که اگر به یکی لطمه وارد شود قطعاً دیگر مسایل آسیب خواهند دید لذا با نگاهی به تمامی ارکان گفته شده می بینیم که هفته وحدت نمایانگر دوستی و برادری در جامعه است.

در واقع باید بدانیم که وحدت مختص به یک هفته نیست و این هفته نمادین است. لازم است وحدت اصیل اسلام را به کار گرفته و رعایت کنیم و آن را از محدودیت درآوریم.

* به نظر شما مؤلفه های وحدت در جامعه چه چیزهایی هستند؟

مؤلفه های وحدت در جامعه ابتدا رجوع به اصل مشترکات است که همه مسلمانان دارند سپس قرآن و سنت و ائمه اهل بیت می باشد و تمامی مشترکات موجود اگر مدنظر قرار گیرند و اختلافات کنار گذاشته شوند وحدت در دنیای اسلامی بیشتر خواهد شد.

* اشتراکات فقهی در مذاهب را چطور ارزیابی می کنید و چقدر مؤثر می بینید؟

ببینید تمامی مذاهب اسلامی اعم از اهل سنت و تشیع اشتراکات خاصی دارند مثل نماز خواندن، پرداخت زکات، روزه گرفتن، حج رفتن و ... که تمامی این اشتراکات اصل در بین مذاهب وجود دارد و یک باور و عقیده در این میان نمایان است. اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که همه اصل و رئوس مشترک دارند حال در این میان در مسایل و اعمالی اختلافاتی هست که در واقع نظرات فقهی است و نباید مورد بهانه برای ایجاد شکاف در اسلام شود. وقتی در نماز و زکات و ... یا جهت قبله، اتفاق نظر وجود دارد بین تمام مذاهب، تحکیم و وجود وحدت را می توان به خوبی لمس کرد.

* فکر می کنید شناختن عقاید یکدیگر چقدر در سلامت روانی اجتماع تأثیرگذار است؟

قطعاً بسیار مؤثر خواهد بود و این مهم نیاز به مطالعه دارد که بین اجتماع و مردم و فرق و اقوام مختلف شناخت ایجاد شود و در بحث دیدگاه های فقهی و مذاهب مختلف برای برداشتن اختلاف ها و تنش ها باید زمینه آشنایی صورت گیرد چرا که اگر این اختلافات و تنش ها و ناسازگاری ها با آشنایی و آگاهی از یکدیگر حل شود یک نوع امنیت و آسایش در جامعه و اجتماع را به همراه خواهد داشت.

* اخوت اسلامی را در کشور چگونه ارزیابی می کنید و اینکه آیا این اخوت باعث ایجاد امنیت می شود؟

در زمینه اخوت اسلامی در کشور بسیار عالی کار شده و در واقع چون دین اسلام یک دین وحدت طلب است و در رأس تمام دستورات امر به وحدت و برادری نموده لذا وقتی مسلمانان احساس برادری از بحث عقیدتی و دینی می کنند، با هم حس پیوند دارند و قطعاً امروز در بین ملت چون که ایران دارای تعدد اقوام و مذاهب است این وحدت وجود دارد که باز می گردد به نظام عدالت و اخوت در جامعه و کشور و همین همدلی و همراهی تک تک افراد با قومیت ها و اعتقادات مختلف است که ضمیمه امنیت و آسایش جامعه و نظام را شکل می دهد. به طور کل هرچه آسایش و امنیت بیشتر باشد بهره و ترقی و پیشرفت بیشتری خواهیم داشت و بالعکس.

* تأثیر وحدت عقاید برای خنثی کردن اقدامات دشمنان در راستای ایجاد تفرقه به ویژه حمایت از گروه های تکفیری را چقدر می دانید؟

امروزه براثر تهاجم هجمه دشمنان دین اسلام از چند جبهه و جهت مورد حربه قرار گرفته ایم که یکی از این حربه ها، حربه تکفیری است که سعی و تلاش برای زنده کردن و دامنه زدن اختلافات در کشور و ایجاد ناامنی و اغتشاش می باشد و نیاز است که در اینجا یک فرهنگ سازی و آگاه سازی میان مردم صورت گیرد و بدانند وجود این گروه ها توطئه دشمن بوده و هیچ کدام دوست کشور نیستند.

ما می گوییم هرکسی دم از تفرقه زند دشمن است حال می خواهد شیعه باشد یا سنی و یا هر دین و مذهب دیگری داشته باشد. امروزه ملت باید مثل همیشه بیدار باشد و با هوشیاری و بیداری بدانند که این اختلاف افکنی ها ضرر و زیان دارد و آسیب زاست.

باید بدانیم رسالت گروه های تکفیری کاملاً ایجاد اختلاف و تشنج و تفرق است و دشمنی این افراد با مذهب خاصی نیست بلکه با امت اسلامی است اینجا مشخص می شود که دشمن همه هستند و به دنبال رسیدن به یکسری اهداف خاص می باشند.

* نقش و حضور روحانیت برای حذف تنش در جامعه و معرفی افکار پلید گروه های تکفیری را چطور می بینید؟

روحانیون باید در بحث بیداری مردم کار بیشتری انجام دهند و تمرکز خود را روی رفع ابهامات فکری در این خصوص قرار دهند.

لازم است روحانیون اختلافات میان خود را کنار نهاده و برادری داشته باشند و همه به اصول واحد احترام گذاشته و تمسک جویند. باید بدانیم همیشه اختلافات داخلی است که به خود فرد لطمه می زند لذا بهتر است جامعه روحانیت برای اعتماد سازی و نفوذ بیشتر در میان مردم چرخ فکری خود را تعمیر و چراغ دوستی را روشن نمایند.

* همه می دانیم که برداشتن و حذف کامل اختلافات میسر نیست. چگونه می توان این اختلافات را در راستای وحدت حل کرد؟

ببینید ابتدا باید بدانیم که اختلافات فقهی در بین مذاهب حاد نیست و یک نوع دیدگاه و رأی است و برای این امر نیازمند کار فرهنگی بوده و باید فرهنگ سازی شود. در واقع وقتی اصول را گرفته و به نتیجه ای مشترک بر این مبنا که یک اصول و اعتقاد واحد داریم برسیم، خود به خود اختلافات فقهی در راستای وحدت قرار می گیرند. اما باز هم تکرار می کنم این کار نیازمند فرهنگ سازی دقیق و اصولی است.

* وحدت در شهرستان قروه را که بارها به عنوان نمونه بارز در این زمینه معرفی شده، چگونه می بینید؟

وحدت در این منطقه عالی است، می بینید که همه باهم زندگی می کنند و ازدواج و معامله دارند، کتب مشترک دارند و این نشان دهنده همین مطلب است که مردم قروه پذیرفته اند که شیعه و سنی هردو مسلمان هستند و هر کدام به نوعی پایه های دین را نگه داشته اند. در این شهرستان جا افتاده که باید تکیه بر اصول داشت نه فروع. اینجا وحدت نقش گرفته و وظیفه همگی تقویت و استحکام بخشی آن است.