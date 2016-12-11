۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

وزیر دفاع آمریکا در سفری غیرمنتظره وارد بغداد شد

«اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا در سفری غیرمنتظره وارد «بغداد» پایتخت عراق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العالم، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا وارد «بغداد» پایتخت عراق شد.

بر اساس این گزارش، سفر وزیر دفاع آمریکا به بغداد بدون اعلام قبلی صورت می گیرد.

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است: اشتون کارتر برای مذاکره با مسؤولان عراقی درباره حمله نظامی به داعش در موصل، به این کشور سفر کرده است.

در بیانیه پنتاگون آمده است: کارتر در این سفر با حیدر العبادی، نخست وزیر و مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و ژنرال استیو تاوسند، فرمانده نیروهای ائتلاف آمریکا در عراق، دیدار خواهد کرد.

