کم کاری بیمه ها در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر سید حسن هاشمی با اشاره به اینکه گزارش‌های وزارت بهداشت به مقام معظم رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی دقیق است، گفت: به طور حتم سایر دستگاه ها نیز در این زمینه امانتدار هستند زیرا گزارشات خود را در حوزه آسیب های اجتماعی به عالی‌ترین مقام کشور ارایه می دهند.

وی افزود: مهم‌ترین اقدام وزارت بهداشت در حوزه پیگیری و کاهش آسیب های اجتماعی بحث کاهش هزینه‌های درمان در کشور بود، یعنی هزینه‌های درمان برای شهرنشینان نزدیک به ۶ درصد و برای روستاییان ۳ درصد کاهش پیدا کرد این درحالی است که پیش از شروع طرح تحول سلامت هزینه های بیمارستانی افراد بالغ بر ۳۸ درصد بود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه از اخذ زیرمیزی در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک جلوگیری شد، تصریح کرد: با اصلاح تعرفه ها در شهرستان‌ها حدود ۷ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شد یعنی به جای اینکه مردم زیرمیزی پرداخت کنند دولت تعرفه گذاری برای نزدیک به ۲ هزار قلم را در دستور کار قرار داد تا مسیر هزینه کردها شفاف شود. همچنین برای موارد غیرمنطقی نیز برخی اصلاحات صورت گرفت به عنوان مثال لوزه ای که با ۱۸ هزار تومان باید عمل می شد با اصلاحاتی به ۹۰ هزارتومان افزایش پیدا کرد که این موارد شامل افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه ها است.

هاشمی با تاکید بر افزایش دسترسی بیماران به مراکز درمانی در پی اقدامات صورت گرفته، ادامه داد: تاکنون ۲۰۰۰ میلیارد تومان تجهیزات به بیمارستان های کشور منتقل شده است، از سوی دیگر ۲ میلیون مترمربع فضای مراکز درمانی نوسازی و بازسازی شده علاوه بر این نزدیک به سه هزار خانه بهداشت نیز احداث شده است.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار پزشک و متخصص در کل استان ها توزیع شده است، تصریح کرد: همه این موارد درجهت افزایش دسترسی بوده و در کاهش فقر و آسیب اجتماعی اثرگذار است، درعین حال برای حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حاشیه نشین که شرایط بسیار بدتر از روستاییان داشته و امکانات خدماتی و رفاهی ندارند مراقب سلامت در نظرگرفته شد، ضمن اینکه به ازای هر سه هزار نفر پزشک و دندانپزشک اختصاص پیدا کرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از حاشینه نشینان بدون دفترچه درمانی بودند، گفت: برای ۱۰ میلیون نفر نیز دفترچه درمانی در نظرگرفته شد، بنابراین تمامی این موارد تاثیر بسزایی در کاهش فقر و آسیب های اجتماعی دارد؛ همچنین اقداماتی نیز در حوزه بیماری های واگیردار و ایدز انجام شد که تاثیر مهمی در کاهش آسیب ها دارد بنابراین این اقدامات درحدی بود که باعث رضایت مقام معظم رهبری شد و ایشان از جمله دستگاه های مورد نظر برای تقدیر و تشکر را وزارت بهداشت و درمان نامیدند.

همکاری نکردن بیمه ها علت اجرایی نشدن طرح تحول سلامت در زندان ها

هاشمی در خصوص آخرین پیگیری ها برای اختصاص ۵۰ درصد منابع لازم برای رفع مشکلات بهداشتی و درمانی زندانیان از سوی وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه این موضوع اجرایی نشد زیرا قرار بود که برای این موضوع ۵۰ درصد هزینه‌ها نیز توسط بیمه ها اختصاص پیدا کند تا طرح پزشک خانواده را در زندان ها اجرایی کنیم اما متاسفانه هیچ دستگاهی این موضوع را پیگیری نکرد.

وزیربهداشت با اشاره به اینکه زندان یکی از کانون های توزیع بیماری های واگیر به خارج از زندان است، تصریح کرد: عدم همکاری‌ها را باید از وزیر دادگستری سئوال کرد، ضمن اینکه بیمه باید قبول می‌کرد خدماتی که تحت قالب پزشک خانواده است را ارایه دهد؛ البته نماینده بیمه در جلسه با وزیر دادگستری این موضوع را تعهد کرد اما موضوع اجرایی نشد.