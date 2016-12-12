کوتاهی دولت در پرونده حقوق های نجومی/ضرورت برخوردقضایی با متخلفان

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که برخورد با پرونده حقوق های نجومی از انتظارات مردم در برهه کنونی است، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در این زمینه تأکیدات مهمی دارند که باید مطالبات ایشان جامعه عمل پوشانده شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: ماجرای حقوق های نجومی، یک عدد و رقم است که باید چند اقدام مهم درباره آن صورت پذیرد.

نقوی حسینی با تشریح این موضوع که باید جلوی پرداخت های نامتعارف در کشور گرفته شود، ادامه داد: وقتی افرادی حقوق های غیرمتعارف دریافت کرده اند، در ابتدا باید جلوی ادامه دریافت این حقوق ها گرفته شود و این امر ربطی به برجام و نقض عهد آمریکایی ها ندارد.

برخورد با حقوق های نجومی و غیرمتعارف یک مطالبه عمومی است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این یک مطالبه جدی از سوی مردم است که باید جلوی دریافت حقوق های غیرمتعارف از سوی مسئولان گرفته شود.

وی افزود: اینکه منشأ پرداخت حقوق های غیرمتعارف در کدام دولت بوده، یک موضوع انحرافی است و هر فرد در هر جایگاه و دستگاهی باید حقوق های غیر متعارف دریافتی را بازپس دهد.

باید مدیران متخلف در پرونده حقوق های نجومی محاکمه شوند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که کسانی که حقوق های نجومی دریافت کرده اند، تخلف انجام داده و مدیران ارشد دستگاه های اداری دخیل در این تخلف باید محاکمه و مورد برخورد قضایی قرار گیرند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برخورد دولت با پرونده حقوق های نجومی کافی و بازدارنده بوده است، گفت: تاکنون گزارشی درباره پرونده حقوق های نجومی که چند نفر تخلف انجام داده و پرونده ای به دادگاه ارجاع شده باشد، منعکس نشده و قوه قضاییه نیز اعلام داشته که پرونده ای در این رابطه به دست آنان نرسیده است.

نقوی حسینی ادامه داد: یکی از مسئولان دیوان محاسبات نیز طی روزهای اخیر اعلام داشت که برخی افراد، حقوق های غیرمتعارفی که دریافت کرده اند را باز نمی گردانند که باید اقدامات لازم و مقتضی در این زمینه انجام شود.