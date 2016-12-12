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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۵

در جریان تماس تلفنی؛

«جان کری» انفجار قاهره را به «سامح شکری» تسلیت گفت

«جان کری» انفجار قاهره را به «سامح شکری» تسلیت گفت

«جان کری» وزیر خارجه آمریکا در جریان تماس تلفنی با «سامح شکری» همتای مصری خود، وقوع انفجار تروریستی در قاهره را به وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا با «سامح شکری» همتای مصری خود به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، کری در جریان این تماس تلفنی وقوع انفجار اخیر در شهر قاهره را به شکری تسلیت گفت.

وزیر خارجه آمریکا در این تماس تلفنی همچنین از آمادگی واشنگتن برای حمایت از مصر در نبرد با تروریسم خبر داد.

گفتنی است، روز گذشته بر اثر انفجار یک بمب کار گذاشته شده در برابر کلیسای قبطی ها در منطقه العباسیه واقع در قاهره ۲۵ نفر کشته و ۴۹ نفر زخمی شدند.

به دنبال وقوع این انفجار، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد.

کد مطلب 3847723

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