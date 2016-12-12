برخی از رهبران و اعضای شبکه «حقانی» در پاکستان مستقر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، «اعزاز احمد چودری»، دبیر کل وزارت خارجه پاکستان اعتراف کرده است که برخی از رهبران و اعضای شبکه حقانی در این کشور حضور و فعالیت دارند.

اعزاز چودری در صحبت با تلویزیون دولتی پاکستان به اعضای شبکه حقانی هشدار داد که اگر به فعالیت های تروریستی در افغانستان ادامه دهند جایی در پاکستان نخواهند داشت.

اعزاز چودری در ادامه افزود: حقیقت این است که شبکه حقانی بخشی از طالبان است که اعضای آن در جاهای مختلف پراکنده هستند و اکثر اعضای آن در افغانستان و شماری هم در پاکستان فعالیت دارند.

از پیام دبیر کل وزارت امور خارجه پاکستان چنین می توان استنباط کرد که اسلام آباد به نحوی بر طالبان و شبکه حقانی نفوذ دارد و می‌تواند فعالیت آنان را مهار کند.

اما «شاه حسین مرتضوی» معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با رد ادعای اعزاز چودری گفته است: اطلاعات آژانس های اطلاعاتی ما نشان می دهد که تمامی رهبران کلیدی شبکه حقانی و طالبان در پاکستان به سر می برند و شورای کویته عملاً فعال است.

گفته های دبیر کل وزارت امور خارجه پاکستان پس از آن مطرح می شود که کنگره آمریکا پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون دلار به پاکستان را مشروط بر آن ساخت که اسلام آباد علیه شبکه حقانی اقدام جدی به عمل آورد.

پیش از این «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان، از مقامات پاکستانی خواسته بود که علیه تروریست های مستقر در پاکستان گام های عملی بردارند.

اشرف غنی در کنفرانس «قلب آسیا» در شهر «امرتسر» هند خطاب به «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان گفته بود: پاکستان می‌تواند ۵۰۰ میلیون دلار کمکی را که برای افغانستان در کنفرانس بروکسل وعده داده بود، صرف مبارزه با افراط گرایی در کشور خود کند، زیرا به نظر وی بدون صلح، هیچ کمکی نمی تواند نیازمندی مردم افغانستان را مرتفع سازد.

مقامات پاکستانی در گذشته اظهارات مقامات افغانستانی مبنی بر حمایت اسلام آباد از شبکه حقانی را به شدت رد کرده اما حال خود پاکستان به صراحت اعتراف کرده است که برخی از رهبران شبکه حقانی در این کشور حضور و فعالیت دارند.

شایان ذکر است مقامات افغانستان همواره بر این موضوع تاکید کرده اند که سران طالبان و شبکه حقانی در پاکستان مستقر بوده و اکثر فعالیت‌های تروریستی آنها در مناطق قبیله ای پاکستان طراحی می‌شود.