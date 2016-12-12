دست روباتیک با قابلیت لمس و شناسایی اجسام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، ساخت چنین دست روباتیکی، گامی در جهت گسترش حوزه روبات های ظریف و نرم است. این نوع فناوری در حال حاضر در انبارها برای جابه جایی موادغذایی یا محصولات دیگر به کار می رود.

علاوه برآن ساخت پروتزهای بهتر نیز از مصارف مهم این روبات خواهد بود زیرا می تواند به طور مستقیم با افراد، یا اشیای ظریف ارتباط برقرار کند.

«هوییچان ژائو» یکی از دانشجویان دکترا در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه کورنل که مولف اصلی این تحقیق است، می گوید: دست انسان از موتورها برای حرکت دادن هریک از مفاصل استفاده نمی کند. بلکه دست انسان ظریف است و هزاران حسگر دارد. این دست روباتیک شباهت بیشتری به دست انسان خواهد داشت.

ژائو تخمین می زند دست روباتیک او با هزینه ای کمتر از ۵۰ دلار ساخته شود. اما هزینه باتری و یک تانک کمپرسور هوا برای کنترل انگشتان را باید به آن اضافه کرد. به گفته محققان این ارزان ترین دست روباتیک با قابلیت لمس ظریف است که تا به حال ساخته شده است.

اکنون بسیاری از کارخانه های بسته بندی برای دسته بندی و تقسیم مواد غذایی مانند گوجه فرنگی و کالاهای پخته شده را جابه جا کند.

هم اکنون محققان در ایتالیا با استفاده از دست های روباتیک دستگاه اندوسکوپی را به روشی کارآمدتر به داخل بدن انسان می فرستند، یا از آن برای کمک به افراد سالمند استفاده می شود.