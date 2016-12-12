الزامات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از مرکز ملی فضای مجازی کشور، امیر خوراکیان گفت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، تاثیرات فرهنگی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس آن شبکه ملی اطلاعات توسعه می یابد.

وی با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور گفت: با توجه به اهمیت این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور باید از ظرفیت لازم برای حفظ و توسعه فرهنگ و سبک زندگی اسلامی – ایرانی برخوردار باشد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور با اعلام محورهای اصلی الزامات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: در این مصوبه مساله فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از فضای مجازی با اجرای برنامه های آموزش عمومی و سواد رسانه ای به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است که بر همین اساس مقرر شده تا شبکه ملی اطلاعات نیازمندی های لازم برای تقویت خط و زبان فارسی را فراهم کند.

خوراکیان با بیان اینکه در الزامات شبکه ملی اطلاعات به مساله محتوای سرگرمی و اوقات فراغت متناسب با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه نیز پرداخته شده است، افزود: به منظور مشارکت عمومی در راستای توسعه خدمات و محتوا و تحقق اصول و الزامات فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت لازم مورد تاکید قرار گرفته و خدمات بومی و محتوای اسلامی – ایرانی نسبت به زیرساخت ها، قالب ها و خدمات ارتباطی مشابه خارجی تقدم دارد.

وی با تاکید بر اینکه محورهای اعلام شده به عنوان اصول کلی در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: متن کامل و نهایی مصوبات پس از طی مراحل اداری به اطلاع نهادهای مربوطه و مجریان طرح خواهد رسید.