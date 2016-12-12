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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

معاون مرکز ملی فضای مجازی:

الزامات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید

الزامات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور از تصویب الزامات فرهنگی در سند تبیین شبکه ملی اطلاعات در سی و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از مرکز ملی فضای مجازی کشور، امیر خوراکیان گفت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، تاثیرات فرهنگی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس آن شبکه ملی اطلاعات توسعه می یابد.

وی با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور گفت: با توجه به اهمیت این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور باید از ظرفیت لازم برای حفظ و توسعه فرهنگ و سبک زندگی اسلامی – ایرانی برخوردار باشد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور با اعلام محورهای اصلی الزامات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: در این مصوبه مساله فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از فضای مجازی با اجرای برنامه های آموزش عمومی و سواد رسانه ای به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است که بر همین اساس مقرر شده تا شبکه ملی اطلاعات نیازمندی های لازم برای تقویت خط و زبان فارسی را فراهم کند.

خوراکیان با بیان اینکه در الزامات شبکه ملی اطلاعات به مساله محتوای سرگرمی و اوقات فراغت متناسب با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه نیز پرداخته شده است، افزود: به منظور مشارکت عمومی در راستای توسعه خدمات و محتوا و تحقق اصول و الزامات فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت لازم مورد تاکید قرار گرفته و خدمات بومی و محتوای اسلامی – ایرانی نسبت به زیرساخت ها، قالب ها و خدمات ارتباطی مشابه خارجی تقدم دارد.

وی با تاکید بر اینکه محورهای اعلام شده به عنوان اصول کلی در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: متن کامل و نهایی مصوبات پس از طی مراحل اداری به اطلاع نهادهای مربوطه و مجریان طرح خواهد رسید.

کد مطلب 3847857

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