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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۰

نماینده شرکت کشتیرانی ایران عنوان کرد؛

ایزوایکو قرارداد دو ساله را بعد از ۱۲ سال انجام نداد

ایزوایکو قرارداد دو ساله را بعد از ۱۲ سال انجام نداد

نماینده کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مورد عدم‌سفارش کشتی به شرکت‌های داخلی گفت: توانمندی بنگاههای داخلی برای طراحی و ساخت کشتی‌های اقیانوس‌پیما کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بیگی در برنامه شب گذشته پایش در مورد علت سفارش به شرکت خارجی و عدم استفاده از توان داخلی گفت: سفارش‌های ۱۲ سال پیش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش،  به کشتی‌سازان داخلی گواه حمایت کشتیرانی‌ها از این صنعت است، سفارشاتی که البته تاکنون به سرانجام نرسیده است.

نماینده کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: ما قبلا سفارش‌هایی برای ساخت ۲ فروند نفکش به مبلغ هر کدام ۳۰ میلیون دلار که سال شروع قرارداد ۸۳ بوده با شرکت ایزویکو منعقد کردیم، قرار بود ۲۴ ماهه این دو فروند کشتی را تحویل دهند که تاکنون بعد از ۱۲ سال این اتفاق نیفتاده است .

این کارشناس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: به شرکت صنایع دریایی ایران سفارش ساخت سه فروند نفتکش به مبلغ هر کدام ۴۰ میلیون دلار و در سال ۸۴ منعقد کردیم که آن شرکت نیز بعد از ۱۲ سال به تعهدان خود عمل نکرده است. در حالی که شرکت ملی نفت کش به این دو شرکت مبلغ ۱۴۳ میلیون و ۷۰۳ هزار دلار پرداخت کرده؛ ولی کشتی‌ها تحویل داده نشده، چگونه انتظار دارید وقتی قرار بود کشتی ها را ۲۴ ماهه تحویل بدهند و اکنون ۱۲ سال به طول کشیده با این بدقولی ها مجددا به شرکت ها سفارش ساخت بدهیم .

وی در ادامه گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تاکنون با شرکت های ایزوایکو، اروندان و صدرا قرارداد ساخت کشتی به امضاء رسانده است؛ اما تنها دو فروند کشتی از کارخانه ایزوایکو تحویل گرفته، این در حالی است که بنگاههای تولیدکننده کشتی توانایی در ساخت  و طراحی ندارند.

همچنین حمیدرضا رضاییان، مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران در این باره اظهار کرد: این در حالی است که مجتمع کشتی سازی کشور در هرمزگان، با ظرفیت و توانمندی در بندرعباس وجود دارد ولی سفارش ساخت و تعمیر کشتی به خارجیان داده می شود، حمید رضا رضاییان این اقدام به معنای بیکاری بیش از ۵ هزار نفر کارگر و خیانت به توانمندی های مدیریتی و کارگری کشور محسوب می شود .

وی تصریح کرد:حتی اگر ساخت کشتی در داخل به‌کندی انجام شود کشتیرانی‌ها و بهره‌برداران حوزه دریا باید به صنایع داخلی سفارش بدهند.

کد مطلب 3847865

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    نظرات

    • koorosh irani IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      با این وضع نباید هم سفارش بدن ! وقتی دانش و امکانات کافی ندارید توقع بی جا هم نداشته باشید. هنوز سفارش 12 سال پیش را تحویل ندادین , چطور انتظار سفارش جدید دارین ؟ پشت شعار حمایت از تولید کنندگان داخلی هم قایم نشین . بعضی چیزا رو باید از خارج وارد کرد !
    • کاسب IR ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      ساخت کشتی داخلی هم بر 6000طرحی که دردست اقدام است افزوده شود مگر طوری می شود مدیریت ایرانی اسلامی برند خودش را دارد ،یا اسمش را عوض کنید از خارج بخرید .
    • k.nn IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      0 0
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      سلام. حالا این مبلغ: ۱۴۳ میلیون و ۷۰۳ هزار دلار وضعش چی شد؟ پول رو پس گرفتین؟
    • امیررضازنگنه IR ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      اگر وقتی به تعهداتشون عمل نکردن ، پیگیری قانونی می شد و حکم جلب براشون میگرفتن اینجوری نمیشدن که طلبکار بشن

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