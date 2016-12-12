به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرشاد زادخور با اشاره به روند ریل‌گذاری و ساخت راه‌آهن ۲۶۵ کیلومتری تهران-همدان که ۱۱۰ کیلومتر آن ریل‌گذاری شده است، اظهار داشت: اداره کل راه‌آهن قم به‌عنوان اداره کل معین همدان در حال مدیریت این پروژه تا زمان تأسیس اداره کل راه‌آهن همدان است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنها مسیر ریلی غرب کشور راه‌آهن اراک-ملایر محسوب می‌شود، در صورت اتصال تهران به همدان از همدان به ملایر شاهد شکل‌گیری یک «لوپ» یا حلقه خواهیم بود و از طرف دیگر طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ادامه مسیر از همدان به سمت سنندج و از ملایر به سمت کرمانشاه و کربلا ادامه خواهد یافت.

به گفته زادخور طبق پیش‌بینی‌ها و در صورت تأمین بودجه موردنیاز (نیاز به ۳ میلیارد تومان برای ساخت هر کیلومتر) تا ۴ سال آینده شاهد تکمیل راه‌آهن تهران-همدان-کربلا خواهیم بود و مسافران نیمه شمالی کشور با توجه به کوتاه‌تر بودن مسیر کرمانشاه به سمت کربلا دیگر نیازی به عزیمت به سمت شلمچه و جابجایی از طریق بصره نخواهند داشت.

اتصال حرم حضرت معصومه به ایستگاه قم از طریق باغ‌راه

مدیرکل راه‌آهن قم در ادامه بیان داشت: باغ‌راهی از ایستگاه راه‌آهن قم به سمت بارگاه حرم حضرت معصومه (س) از سوی اداره کل راه و شهرسازی طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در حال طراحی است.

وی همچنین به روند پیشرفت راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان اشاره کرد و گفت: طبق آخرین جلسه هماهنگی این پروژه ریلی، گزارش نهایی مسیر طراحی‌شده بخش قم حدفاصل قم-دلیجان پیش از عملیاتی شدن باید به استماع وزیر راه و شهرسازی برسد.

زادخور افزود: ۴۲ کیلومتر از مسیر راه‌آهن تهران-قم-اصفهان حدفاصل تهران تا قم نیز در حال زیرسازی است.