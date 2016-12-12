کلیپ توهین آمیز علیه ایران در جهت ایجاد تفرقه است



جعفر مهدوی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان در خصوص انتشار ویدیو کلیپی توهین آمیز علیه جمهوری اسلامی ایران به خبرنگار مهر گفت که متاسفانه تلویزیون ژوندن پیش از این نیز نشان داده است که چیزی به عنوان اخلاق حرفه ای رسانه ای و ادبیات مناسب در نقد و نقادی خود استفاده نکرده است.

چندی پیش ویدیویی با لوگوی تلویزیون ژوندن افغانستان در فضای مجازی منتشر شد که مصاحبه شونده از ادبیاتی بسیار زشت علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده بود.

مهدوی در ادامه یادآور شد: ملت افغانستان دیدگاه های همه رسانه ها را می دانند و می فهمند که «آبشخور» رسانه ها کجاست و توسط چه کسانی پشتیبانی می شوند.

وی همچنین اضافه کرد که این نوع موضع گیری ها تاثیری بر دیدگاه ملت ما ندارد. او به فراهم آوری زمینه تحصیل هزاران دانش آموز و دانشجو در کشور ایران اشاره کرد و گفت مردم می دانند که کدام کشور برای ما خدمات خوب و ارزشمند ارائه کرده است.

این عضو مجلس نمایندگان با اظهار تاسف گفت که برخی از افراد جامعه افغانستانی از نظر فرهنگی و ادبیات نقد، رشد نکرده اند و بنابرین اصول کار رسانه ای و اخلاق رسانه ای را نیز رعایت نمی کنند.

او گفت که نقد باید بر اساس اسناد باشد و از ادبیات کوچه و بازاری استفاده نشود.

گفتنی است که بشیر هاتف، مدیر مسئول تلویزیون ژوندن در مصاحبه با برخی از رسانه ها؛ از نشر این ویدیو اظهار بی اطلاعی کرد و این اقدام را نیز محکوم کرده بود.

صدیق الله توحیدی، رئیس دیدبان حمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان نیز به خبرگزاری مهر گفت که تولیدات رسانه ای باید بر اساس اصول خبرنگاری و معیار قانونی باشد.

توحیدی گفت که اهانت، توهین، افترا و شایعه پراکنی نه تنها مغایر اصول خبرنگاری است، بلکه مغایر قوانین نافذه کشور و اعلامیه های جهانی نیز هست.

وی افزود همکاران رسانه ای ما باید در چارچوب قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی فعالیت کنند و تولید رسانه ای خود را مطابق با ارزش های اصیل خبرنگاری ارائه کنند.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز مجلس سنا و مرکز خبرنگاران افغانستان از تلویزیون ژوندن انتقاد کرده بودند و گفته بودند که این تلویزیون نفرت پراکنی می کند. آنان از دولت خواسته بودند که با این تلویزیون مطابق قانون برخورد شود.