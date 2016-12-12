وقف از افتخارات جهان اسلام است/اعزام ۱۹ هزار مبلغ در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه وقف یکی از افتخارات جهان اسلام است افزود: هرچند در دیگر ادیان الهی نیز وقف به نوعی وجود دارد اما اوج این سنت در دین مبین اسلام است.

حجت السلام احمد شعبانی با تاکید بر اینکه وقف در قرآن به صراحت نام برده نشده است گفت: اما در روایات ائمه و همچنین سیره ی اهل بیت و سیره ی پیامبر اعظم (ص) و سیره ی علی ابن ابی طالب (ع) که بزرگترین واقف جهان اسلام است تاکیدات فراوانی به این موضوع شده است.

وی با اشاره به اینکه وقف می تواند کارآفرین باشد افزود: تفاوت وقف و انفاق در این است که وقف ارتباط انسان باخداست اما در انفاق ارتباط بین انسان با انسان است که می تواند تمام شود اما وقف تمام شدنی نیست و باقی خواهد ماند.

مدیرکل اعزام مبلغ کشور ادامه داد: در استان همدان شاهد هستیم که واقفینی چون سیف الدوله ملایر چه انسان های بلند نظری بودند و توجه آنان به نسل های بعدی، آینده نگری این انسان ها را می رساند.

وی تصریح کرد: وقف، نیت های کوچک تا نیت های بزرگ را دربرمی گیرد که می تواند برای جامعه و آینده مفید باشد.

حجت السلام شعبانی با بیان اینکه متولیان و مبلغین وظیفه دارند تا مردم را در ایجاد موقوفات هدایت کنند گفت: اگر این هدایت درست انجام شود و مردم از مبلغین مشورت بگیرند دست مبلغین برای تغییر کاربری موقوفه طبق نیاز روز جامعه باز خواهد بود تا مشکل شرعی پیش نیاید.

وی افزود: یکی از مصادیق انفاق وقف است که مال را ابدی و ماندگار می کند.

مدیرکل اعزام مبلغ کشور با اشاره به اینکه وقف انواع گوناگون دارد بیان کرد: گاهی وقف فردی گاهی وقف خانوداگی و گاهی صنفی است.

وی در پایان گفت: در سال جاری ۱۹ هزار مبلغ از استان قم به سراسر کشور اعزام شد و ۱۴۸ هزار جلسه مذهبی از محل موقوفات در سراسر کشور برگزار شد.