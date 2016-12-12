افت رتبه نوآوری ایران/ هر ۱۲ ساعت دانش دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سلجوقی در اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی که امروز در محل همایش های وزارت ارتباطات در حال برگزاری است، با اشاره به لزوم افزایش تولید در حوزه فناوری با هدف افزایش بهره وری خاطرنشان کرد: هم اکنون حرکت اولیه به سمت وب ۳ در ایران انجام شده است، اما ما معتقدیم که با توجه به اینکه هنوز به عصر اطلاعات وارد نشده ایم، این حرکت به کندی پیش می رود.

وی با بیان اینکه حرکت از عصر کشاورزی به سمت عصر مفاهیم طی چند صدسال اخیر به سرعت انجام شده است، افزود: هم اکنون بسیاری از کشورها وارد عصر مفاهیم و اطلاعات شده اند و این در حالی است که ما به دلیل نبود نظام آموزشی و تفکری در این عرصه با خلاء روبرو هستیم.

سلجوقی با اشاره به اینکه شرکت های فناوری اطلاعات در دنیا ۱۰ شرکت برتر اقتصادی را رقم زده اند، گفت: برآوردها نشان می دهد که چهار شرکت فناوری اطلاعات در دنیا بیش از چهار میلیارد نفر از جمعیت دنیا را به خود مشغول کرده و به آنها سرویس می‌دهد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه پایه اصلی فعالیت این شرکت ها بر روی داده های عظیم (بیگ دیتا) است، خاطرنشان کرد: هم اکنون شرکت های فناوری در دنیا در موضوع حجم و مقدار اطلاعات، نرخ تولید اطلاعات و صحت اطلاعات با هم به رقابت می پردازند.

وی افزود: پیش بینی ها نشان می دهد که از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۲۰ روند رشد اطلاعات ۴۴ برابر شده است، گفت: این در حالی است که هم اکنون هر ۱۳ ماه یکبار روند رشد دانش در فضای مجازی دو برابر می شود و جالب تر آن است که با توسعه شبکه های اجتماعی شاهد آن هستیم که در این فضا هر ۱۲ ساعت یکبار رشد دانش دو برابر شده است.

سلجوقی با تاکید بر اینکه این فضا نیازمند مدیریت است، ادامه داد: رشد دانش و اطلاعات می تواند سبب بهره وری در فناوری اطلاعات و ارتباطات شود همانطور که شاخص های بهره وری در حوزه فناوری اطلاعات از سال ۷۵ تا سال ۹۳ و در شرایط رکود از افزایش حجم این شاخص ها حکایت دارد به نحوی که شاخص نیروی کار فناوری اطلاعات از ۸۷ نفر به ۳۴۶ نفر در سال ۹۳ رسیده و شاخص سرمایه از ۵۱ به ۸۸۲ و شاخص تولید از ۶۴ به ۵۷۹ در فناوری اطلاعات رسیده است.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران اضافه کرد: این موضوع نشان می دهد که بهره وری سرمایه در این بخش بیشتر از نیروی کار است و این به معنای آن است که ما در حوزه نیروی انسانی نسبت به سرمایه گذاری توجه زیادی نداریم و بیشتر به واردات توجه کرده و تولیدکننده فناوری نیستیم.

وی گفت: این موضوع سبب شده است که رتبه نوآوری ایران در عرصه جهانی طی چند سال اخیر با افت ۶ پله ای مواجه شود.

به گفته سلجوقی، شبکه های اجتماعی می تواند فرصتی برای تولید و تکثیر دانش باشد و چالش اصلی کشور در عرصه نوآوری و تولید فناوری را کاهش دهند.