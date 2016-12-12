به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، ۲۱ تا ۲۳ آذرماه امسال در تهران در حال برگزاری است و در حاشیه آن قرار است همایش بزرگ توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین نمایندگان سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، بازرگانان و بخش‌های خصوصی دو کشور فردا بیست و سوم آذرماه برگزار شود.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و الکساندر نواک، وزیر انرژی فدراسیون روسیه به عنوان روسای بخش‌های ایرانی و روسی کمیسیون مشترک فردا در مراسم افتتاحیه این همایش حضور خواهند داشت.

مهدی سنائی سفیر ایران در روسیه و لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران نیز در این همایش سخنرانی خواهند کرد؛ لف‌کوزنتسوف، وزیر امور قفقاز شمالی روسیه و جمعی از مقامات دولتی ایران و روسیه از دیگر سخنرانان این همایش هستند.

در این همایش، بیش از ۳۰۰ تاجر از ۱۸۰ شرکت بزرگ روسی شرکت خواهند کرد و در مجمع عمومی، میزگردهای تخصصی و ملاقات‌های رو در رو با تجار ایرانی به بحث و تبادل‌نظر خواهند پرداخت.

محورهایی که در قالب میزگرد و پنل‌های تخصصی در این همایش میان تجار ایرانی و روس به بحث گذاشته خواهد شد، شامل موضوعاتی همچون تنوع‌بخشی به تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی، حمایت از صادرات محصولات غیرنفتی و پروژه‌های مشارکتی، همکاری‌های صنعتی به عنوان محرک توسعه مبتکرانه ایران، همکاری‌ها در حوزه‌های مالی و بانکی، معرفی ظرفیت‌های سرمایه گذاری مناطق فدراسیون روسیه، ایجاد شراکت سودمند دوجانبه در صنایع انرژی و مسائل موجود در زمینه همکاری‌های علمی – فناوری است.