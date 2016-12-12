دلار در کانال ۳۸۰۰ تومانی/سکه کمی ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار در بازار آزاد امروز(دوشنبه) تهران، با دو تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۳۸۹۶ تومان معامله می‌شود. قیمت هر یورو ۴۲۴۵ تومان، پوند ۴۹۰۶ تومان، درهم امارات ۱۰۸۳ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۴ تومان است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۹۰۰ تومان، طرح قدیم با هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۱۱۷ هزار تومان، نیم سکه و ربع سکه با هزار تومان افزایش در هر یک به ترتیب به ۵۹۳ هزار و ۳۱۱ هزار تومان و هر سکه یک گرمی به ۱۹۳ هزار تومان رسید.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۵۴ دلار و ۱۱ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ هزار و ۴۱۱ تومان است.