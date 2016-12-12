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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۷

دیدار وزیر دارایی افغانستان با سفیر ایران در کابل

دیدار وزیر دارایی افغانستان با سفیر ایران در کابل

وزیر دارایی افغانستان با سفیر ایران در کابل دیدار و در مورد برگزاری پنجمین کمیسیون‌های اقتصادی و تجاری دو کشور به بحث و گفتگو پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «اکلیل حکیمی» وزیر دارایی افغانستان با «محمد رضا بهرامی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار کرد و دو طرف در مورد برگزاری پنجمین اجلاس کمیسیمون های اقتصادی و تجاری دو کشور بحث و گفتگو پرداختند.

در این دیدار دو طرف درمورد برگزاری پنجمین اجلاس کمیسیون‌های اقتصادی و تجاری دو کشور و نیز همکار در بخش گمرکات، مسایل مالیاتی و موضوعات دیگر گفتگو کردند.

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای منطقه است که بیشترین کالای های تولیدی خود را به افغانستان صادر می کند و هر دو کشور در بخش اقتصادی و تجاری همکاری دارند.

کد مطلب 3848419
علی کاووسی نژاد

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