دیدار وزیر دارایی افغانستان با سفیر ایران در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «اکلیل حکیمی» وزیر دارایی افغانستان با «محمد رضا بهرامی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار کرد و دو طرف در مورد برگزاری پنجمین اجلاس کمیسیمون های اقتصادی و تجاری دو کشور بحث و گفتگو پرداختند.

در این دیدار دو طرف درمورد برگزاری پنجمین اجلاس کمیسیون‌های اقتصادی و تجاری دو کشور و نیز همکار در بخش گمرکات، مسایل مالیاتی و موضوعات دیگر گفتگو کردند.

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای منطقه است که بیشترین کالای های تولیدی خود را به افغانستان صادر می کند و هر دو کشور در بخش اقتصادی و تجاری همکاری دارند.