مذاکرات «برگزیت» بر اساس زمان‌ بندی پیشین به جریان خواهد افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی «ترزا می» امروز دوشنبه اعلام کرد که با وجود چالش‌ های قانونیِ پیش رو؛ نخست وزیر انگلیس مصمم است بر اساس زمان‌ بندی پیشین مذاکرات برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) را آغاز کند.

بر اساس اعلام رویترز، روزنامه «ساندِی تایمز» گزارش داد گروهی در انگلیس در تلاش برای حفظ این کشور در بازار واحد اتحادیه اروپا پس از برگزیت قصد دارند دولت را به دادگاه عالی بکشانند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس در واکنش به این مسأله گفت: نخست وزیر در تلاش است مطمئن شود که دولت اهتمام لازم را در راستای آماده شدن برای مذاکرات و به جریان انداختن ماده ۵۰ (معاهده لیسبون) تا پایان ماه مارس سال آینده به کار می‌ گیرد و این اقدام هفته گذشته نیز مورد حمایت نمایندگان پارلمان قرار گرفت.

وی در ادامه تأکید کرد: اکنون همه باید برای به جریان انداختن مذاکرات برگزیت در زمان تعیین شده همکاری کنند.

لازم به ذکر است، مردم انگلیس در ۲۳ ژوئن سال جاری میلادی با شرکت در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند؛ اما تا کنون فرایند خروج که لازمه آن به جریان انداختن ماده ۵۰ معاهده لیسبون است، شروع نشده است.

این در حالیست که پیشتر قرار بود این اقدام تا پیش از پایان ماه مارس ۲۰۱۷ آغاز شود.