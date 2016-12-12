به گزارش خبرگزاری مهر، کرم اله دانش فرد افزود: این همایش متمرکز بر رویکردهای چشم انداز خانواده اسلامی پایدار در افق ایران ۱۴۰۴ و مقاوم سازی خانواده پایدار با محورهای اساسی است تا بتوانیم در حقیقت پایداری خانواده و راهبردها و الزامات خانواده ایرانی و اسلامی را آسیب شناسی کرده و مورد بررسی قرار دهیم.

وی با بیان اینکه همایش امسال بر محوریت خانواده پایدار برگزار شده است، افزود: دو دسته از موضوعات؛ یک دسته از برون خانواده و یک دسته از درون خانواده مورد تأکید و تمرکز است.

دانش فرد با برشمردن موضوعات بیرون خانواده و مسایل محیطی ادامه داد: بحث گسترش رسانه ها و تأثیر شبکه های مجازی بر خانواده، فعالیت و رفتار نهادهای دینی و افراد مرجع به عنوان الگوهای اسلامی ایرانی مورد مطالعه قرار می گیرند.

وی ادامه داد: از عوامل درون خانواده، شیوه های تربیتی والدین، حجم و جمعیت خانواده، تنوع در سبک زندگی و وضعیت معیشتی خانواده ها از موضوعاتی هستند که مورد تمرکز است و مقالات متعددی از سوی پژوهشگران و محققان به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

در حاشیه دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار، غرفه های نمایشگاهی توسط مؤسسه های مرتبط با خانواده، کودک و مادر و همچنین دو کارگاه ارتباط مؤثر در خانواده و مربیگری مهارت های زندگی برگزار شد.