هدف ما در نبرد موصل کاهش شمار قربانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نخست وزیر عراق در بازدید از مقر عملیات نینوا بر پیروزی قریب الوقوع در عملیات آزادسازی موصل تاکید کرد.

در همین راستا، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در جمع فرماندهان امنیتی در مقر عملیات نینوا تاکید کرد: هدف ما کاهش شمار قربانیان در میان نیروهای خودی و شهروندان است و به زودی این نبرد را به پایان خواهیم برد.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: از تلاش های نیروهای قهرمان و جان فشانی های آنها در راستای آزادسازی اراضی عراق تمجید می کنم. یگان های ما در طول نبرد به وظایفشان متعهد هستند.

گفتنی است، العبادی پیش از بازدید از مقر عملیات نینوا با «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود.