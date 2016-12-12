لذت ناب سفر به مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در بازگشت از سفر به استان سیستان و بلوچستان، نوشت: بدون تردید، سفر به اقصی نقاط کشور بهویژه مناطق محرومی چون سیستان و بلوچستان و دیدار با مردمی مهربان و قدرشناس و کم توقع، از شیرینترین و خاطره انگیزترین بخشهای زندگی من خواهد بود.
آنچه طی چهار روز در این سرزمین زرخیز اما کم برخوردار دیدم، رضایت مردم ازخدمات بهداشتی و درمانی طی سه سال گذشته بود و افزایش دسترسی به امکانات بهداشتی، کاهش هزینهها و ایجاد شغل از طریق افزایش تحرک و فعالیت بخشهای گوناگونی که برای سلامت مردم تلاش میکنند؛ گرچه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
طی سه سال گذشته تلاش زیادی برای محرومیتزدایی از چهرهی سیستانوبلوچستان صورت گرفته و زحمات زیادی کشیده شده است. به گفتهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر که شهرهای بلوچستان تحت مدیریت ایشان قرار دارد، اکنون 294 پروژه بهداشتی و درمانی در حال ساخت است و هیچ مرکز درمانی بدون پزشک وجود ندارد. تعداد پزشکان از 24 نفر به 117 نفر رسیده و 61 پزشک متخصص در حال خدمات دهی به مردم خوب این منطقه هستند.
با این پزشکان هم جلسهای داشتم؛ انساندوستی و عشق به خدمت در کلام و نگاهشان موج میزد. بهواقع آنها که در محرومترین استان کشور خدمت میکنند، چقدر فاصله دارند با برخی که زبانشان فقط به نقد باز است و چقدر فاصله دارند با هجمههای بیانصافانه و بیمحابای عدهای علیه جامعه پزشکی.
من بر این باورم آنها که گاه از سر بی انصافی و گاه از روی غرضورزی بر طرح تحول سلامت میتازند، حتی نمیدانند «فنوج»، «بنت» و «قصر قند» کجاست. نمیدانند محرومیت از خدمات بهداشتی و درمانی طی سالهای گذشته چه بر سر این مردم مظلوم آورده بود و شیرینی لبخند را بر لبان آنها پس از دریافت خدمات طرح بزرگ و مردمی تحول سلامت تجربه نکردهاند.
و آنچه مرا به ادامه این مسیر امیدوارمیکند، عشق همکاران سختکوش و بیادعایم به خدمت و دیدن لبخند رضایت در چهره مردم مهربان این سرزمین است و در آستانه هفته وحدت چه دلگرم کننده است دیدن هماهنگی، همدلی و برادری این ملت و علمای اهل تسنن و تشیع برای ساختن ایران عزیز. امیدوارم در سفرهای آتی، با تلاش همکارانم در مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی، شاهد رفاه و شادی بیشتر این مردم بزرگوار باشیم.
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