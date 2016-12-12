صنعت کشور گرفتار در ساختارهای غلط و بوروکراسی سازمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز دوشنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان مرکزی و اعضای کمیسیون صنعت و معدن کشور در اراک اظهار داشت: اقتصاد ایران نقش موثری در سطح جهان دارد و دستاوردهای اقتصادی و تولیدی کشور به ویژه بعد از انقلاب اسلامی بر همگان مشخص است.

وی افزود: امروز باید بپذیریم علی رغم این دست آورها، صنعت و تولید کشور مشکلات فراوان دارد، به نحوی که شرایط بحرانی بر صنعت و تولید به شدت حاکم است و در این شرایط بحران باید تصمیمات جسورانه گرفت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال های گذشته براساس تصمیمات اتخاذ شده و ساختار قانونی و مدیریتی، مشکلاتی گریبانگیر تولید و صادرات کشور شده است.

وی ادامه داد: این ساختارهای غلط که گریبانگیر صنعت کشور است، شامل نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام بیمه و تامین اجتماعی، نظام گمرکی و قانون کار می باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عزم و اراده باید وجود داشته باشد تا این ساختارها و نظام های دست و پاگیر و مشکل ساز بازنگری و اصلاح شود و مبتنی بر شرایط واقعی که بر اقتصاد و تولید حاکم است، برنامه ریزی صورت پذیرد.

کریمی بیان داشت: مجلس دهم برای همکاری، کمک و مساعدت و رفع موانع و اصلاح ساختار آمادگی دارد و در موارد متعدد هم این ادعارا ثابت کرده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت هم باید تلاش بیش از پیش داشته باشد تا بتوانیم گام موثر در حل و رفع مشکلات حوزه صنعت کشور برداریم.