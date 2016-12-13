اشتباهاتی در گذشته برای اختصاص بودجه پژوهشی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح امروز در هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده کشور در دانشگاه شهید بهشتی گفت: اگر بخش خصوصی وارد پژوهش نشود پژوهش کیفیت لازم را نخواهد داشت.

وی افزود: اگر دولت در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کند قطعا این سرمایه گذاری با اشتباهاتی رو به رو می شود. اکنون نیز نمونه های سرمایه گذاری های اشتباه را قبل و بعد از انقلاب می بینیم و مانده ایم که چگونه این مشکلات را برطرف کنیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: اگر می خواهیم تحول جدی در کشور اتفاق بیفتد باید پژوهش را تبدیل به اقتصاد کنیم.

ستاری خاطرنشان کرد: به طور مثال راه اندازی پتروشیمی نمی تواند مشکلات بیکاری و زیست محیطی مانند کمبود آب و آلودگی هوا را برطرف کند بلکه شرکت های دانش بنیان می توانند مشکلات بسیاری را حل کنند.

ستاری عنوان کرد: در حال حاضر یک شرکت دانش بنیان وجود دارد که ۵ هزار میلیارد تومان فروش محصولات دارد و این شرکت طی چند سال آینده می تواند جزو بزرگترین شرکت های دنیا شود.

فرهادی اظهار داشت: محیط کسب و کار باید اصلاح شود، اکنون در کشور مالیات، شهرداریچی، اماکن چی و بسیاری از این مراکز در کشور داریم که به دنبال پایین کشیدن کسب و کارها هستند اما ما در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان به دنبال تغییر محیط کسب و کار و کنترل این مراکز هستیم.

ستاری با بیان اینکه کشور نمی تواند با پول نفت خام اداره شود، گفت: جامعه در حال پیشرفت است و با شیوه سنتی نمی توان جامعه را اداره کرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه طی سال های گذشته از پرداختن به پژوهش های پایه غفلت شده است تاکید کرد: وظیفه دولت است که در پژوهش های پایه سرمایه گذاری کند و باید سرمایه گذاری در این حوزه از بخش تجاری تفکیک شود.

وی ادامه داد: در ابتدای راه که می خواستیم در حوزه فناوری هسته ای و فناوری نانو فعالیت کنیم مباحث اقتصادی مطرح نبود اما اکنون در این زمینه نیز به دستاوردهای علمی و اقتصادی خوبی رسیده ایم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به بودجه پژوهشی کشور اشاره کرد و گفت: این بودجه وضعیت بهتری به خود اختصاص داده اما باید یک جهش در این زمینه در کشور ایجاد شود.

ستاری گفت: بودجه پژوهشی ۱.۵ درصد کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده و اکنون با این روند باید به دنبال افزایش کیفیت فعالیت های پژوهشی باشیم.

وی با بیان اینکه 2 هزار و 800 شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد، تاکید کرد: فروش محصولات این شرکت ها ارزشی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان دارد که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این رقم به بیش از 30 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.