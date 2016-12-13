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۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

سفیر افغانستان در ایران:

دروازه افغانستان به روی سرمایه گذاران و بازرگانان دنیا باز است

دروازه افغانستان به روی سرمایه گذاران و بازرگانان دنیا باز است

کرمانشاه- سفیر افغانستان در ایران گفت: افغانستان بر اساس قانون از اقتصاد آزاد پیروی می کند و دروازه های این کشور به روی سرمایه گذاران دنیا باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصیر احمد نور امروز سه شنبه در نشست با مسئولان اتاق بازرگانی و تجار و فعالان اقتصادی کرمانشاه اظهار داشت: استان کرمانشاه ظرفیت های خوبی در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، داشتم مناطق ویژه و... دارد  و پروژه های بسیار بزرگی نیز در این استان در حال اجرا است.

سفیر افغانستان در ایران با اشاره به وجود کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و ایران در تهران افزود: ظرفیت های خوبی برای همکاری دو کشور در زمینه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، معادن، تجارت و گردشگری وجود دارد.

نصیر احمد نور بیان کرد: افغانستان چهار دهه درگیر جنگ با تکفیری های تروریست است و بسیاری از زیربناهای خود را از دست داده و در حال بازسازی است و اکنون بیشتر بر واردات متمرکز است تا صادرات و عرصه اقتصادی نیز اولویت حکومت است و در تلاش برای اجرای برنامه های توسعه هستیم.

سفیر افغانستان در ایران:با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران سالانه دو و نیم میلیارد صادرات به افغانستان دارد، افزود: شرکت های ایرانی از هر بخشی می توانند در افغانستان حضور و فرصت فعالیت داشته باشند.

وی وی بیان کرد: افغانستان به دنبال بازسازی و اجرای برنامه های توسعه است و در بخش های فنی و مهندسی و ساختمان و کشاورزی  و گردشگری و تجارت امکان سرمایه گذاری با سودهای هنگفت برای ایران در افغانستان مهیا است.

نصیر احمد نور بیان کرد: هم اکنون سراسر شهرهای افغانستان پر از تولیدات ایران است و در سفره های افغانستانی ها مواد غذایی ایران وجود دارد  و صدها شرکت ایرانی در افغانستان فعال اند و ده ها شرکت و بازرگان افغان نیز در ایران  رفت و آمد دارند.

سفیر افغانستان در ایران:گفت: افغانستان بر اساس قانون اساسی از اقتصاد آزاد پیروی می کند بدین معنی که دروازه افغانستان به روی کشورها و بازرگانان و سرمایه گذاران باز است و باید در فضایی سالم با رقابت محصولات خود را عرضه کنند.

وی با اشاره به اینکه رقابت سالم و با کیفیت حرف اول را در افغانستان می زند، افزود: در افغانستان معادن بسیار زیادی داریم  و یک معدن مس با ارزش داریم و در چند سال اخیز با وجود حضور ۱۳۰ هزار نیروی آمریکایی  برای مزایده به شرکت های بین الملی فراخوان دادیم و از این میان کشور چین که در افغانستان یک سرباز نداشت و یک دلار در مسائل امنیتی هزینه نکرده بود برنده شد.

نصیر احمد نور با تاکید بر مراودات تجاری میان دو کشور گفت: ما در بحث خواهر خواندگی کرمانشاه با یکی از شهرهای ما هر بحثی که از مجرای وزارت خارجه به ما انتقال داده شود ترتیب اثر داده خواهد شد.

وی بیان کرد: در بحث مراودات تجاری به افرادی که درخواست ویزا دهند به آسان ترین شیوه ویزا صادر می شود  و اگر قصد سفر رسمی باشد از کانال دیپلماتیک به ما انتقال یابد تا به همتایان خود پاسخ دهیم.

کد مطلب 3849412

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